Жительница Алтая решила стать трейдером и потеряла 10 тысяч рублей

20-летняя жительница Горно-Алтайска стала жертвой мошенников, решившись стать трейдером, сообщает пресс-служба МВД по Республике Алтай.
Она рассказала полицейским, что хотела подзаработать, участвуя в электронных торгах. В этом ей вызвался помочь неизвестный человек, которого она нашла по объявлению в одном из мессенджеров.
Мужчина представился сотрудником брокерской фирмы и предложил ей зарабатывать деньги, играя на электронных торгах. Доверчивая горожанка согласилась.
Поверив обещанию заработать 200 тысяч рублей, она перевела на указанный счет 10 тысяч.
"Через некоторое время представитель брокерской компании снова связался с ней и сообщил, что ее ставка сыграла, однако для того чтобы вывести денежные средства с биржи, необходимо внести еще один взнос. После того как девушка отказалась, ее аккаунт в социальной сети добавили в черный список", – рассказали в ведомстве.
Только тогда она поняла, что стала жертвой мошенников и обратилась в правоохранительные органы. По данному факту полицейские возбудили уголовное дело.
Комментарии
Все эти конторки полунелегальные они все жулье... Робофорекс инстафорекс бкс... Никто ничего не заработал...
В любой игре есть проигравший.
Не потеряла, а получила образование!
Интересно, как она планировала участвовать в электронных торгах ничего не понимая? Наверное, тупо нашла объявление, вложи сейчас и получи сразу 200 т.р.
10 000 на форексе - это ничто. Это даже не убыток, а неудачная ставка.
А если денег нет, то не стоит лезть на форекс, боясь потерять последнее. По сути - это азартная игра. С трейдерами связываться нельзя - там большая часть мошенники.
За 10 тыс покажу вам как делать не надо. трейдер