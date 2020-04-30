Жительница Алтая решила стать трейдером и потеряла 10 тысяч рублей

20-летняя жительница Горно-Алтайска стала жертвой мошенников, решившись стать трейдером, сообщает пресс-служба МВД по Республике Алтай.

Она рассказала полицейским, что хотела подзаработать, участвуя в электронных торгах. В этом ей вызвался помочь неизвестный человек, которого она нашла по объявлению в одном из мессенджеров.

Мужчина представился сотрудником брокерской фирмы и предложил ей зарабатывать деньги, играя на электронных торгах. Доверчивая горожанка согласилась.

Поверив обещанию заработать 200 тысяч рублей, она перевела на указанный счет 10 тысяч.

"Через некоторое время представитель брокерской компании снова связался с ней и сообщил, что ее ставка сыграла, однако для того чтобы вывести денежные средства с биржи, необходимо внести еще один взнос. После того как девушка отказалась, ее аккаунт в социальной сети добавили в черный список", – рассказали в ведомстве.

Только тогда она поняла, что стала жертвой мошенников и обратилась в правоохранительные органы. По данному факту полицейские возбудили уголовное дело.