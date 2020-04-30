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Новости

Жительница Алтая решила стать трейдером и потеряла 10 тысяч рублей

, ИА "Амител"
Мошенник похитил деньги и добавил ее в "черный список" в соцсети
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

20-летняя жительница Горно-Алтайска стала жертвой мошенников, решившись стать трейдером, сообщает пресс-служба МВД по Республике Алтай.

Она рассказала полицейским, что решила подзаработать, участвуя в электронных торгах. В этом ей вызвался помочь неизвестный человек, которого она нашла по объявлению в одном из мессенджеров.

Мужчина представился сотрудником брокерской фирмы и предложил ей зарабатывать деньги, играя на электронных торгах. Доверчивая горожанка согласилась.

Поверив обещанию заработать 200 тысяч рублей, она перевела на указанный счет 10 тысяч рублей.

"Через некоторое время представитель брокерской компании снова связался с ней и сообщил, что её ставка сыграла, однако для того чтобы вывести денежные средства с биржи, необходимо внести еще один взнос. После того как девушка отказалась, её аккаунт в социальной сети добавили в черный список", — рассказали в ведомстве.

Только тогда она поняла, что стала жертвой мошенников и обратилась в правоохранительные органы. По данному факту полицейские возбудили уголовное дело.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

30.04.2020 06:23
- гость -

Все эти конторки полунелегальные они все жулье... Робофорекс инстафорекс бкс... Никто ничего не заработал...

30.04.2020 07:12
- гость -

В любой игре есть проигравший.

30.04.2020 07:17
Александр

Не потеряла, а получила образование!

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