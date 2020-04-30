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Пухляш сменил пол в дачной пародии на клип Uno группы Little Big

, ИА "Амител"
Актриса братского камерного театра исполнила "амплуа" Дмитрия Красилова

Семья Курцевых продемонстрировала, что в режиме самоизоляции есть чем занять не только себя, но и пользователей интернета, приковав к себе множество взглядов "дачной" пародией на клип Uno группы Little Big.

Как сообщает газета "Аргументы и Факты", Курцевы – актеры братского камерного театра "Девятая идея". Чтобы не терять навыки во время вынужденной самоизоляции, сотрудники культурного учреждения распределили между собой исполнителей, на которых они должны сделать пародии.

Олесе Курцевой досталась Лолита, а ее детям – группа Little Big.

"Когда они начали думать над идеей для ролика, я им сказала: "Пухляш-танцор и в клипе группы "вытягивал" всех, так что я вам помогу!" – поделилась главная звезда пародии. – Мой муж снимал нас с нескольких ракурсов, ему пришлось залезть для этого на крышу. Он режиссировал, говорил мне, как лучше танцевать и падать".

Как и уроженец Алтайского края Дмитрий Красилов, Олеся Курцева приковала внимание зрителей с первых минут и, несомненно, добавила ролику позитивных отзывов.

Отметим, что это далеко не единственная пародия на популярный клип. Как ранее писал amic.ru, еще одна интересная вариация клипа принадлежит пермскому балалаечнику-виртуозу Андрею Кирякову. 

Напомним, Little Big с песней Uno должны были выступить на Евровидении, которое должно было пройти в Роттердаме с 12 по 16 мая, но музыкальный конкурс отменили из-за пандемии коронавируса.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

30.04.2020 07:43
- гость -

Забрал уже этот тухляш

30.04.2020 07:57
- гость -

Гомосеку-тухляжу замену нашли

30.04.2020 08:11
Итальянец

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