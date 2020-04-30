Барнаульские студенты изобрели противовирусный брелок

Студенты барнаульского фонда Student Branding Agency разработали противовирусный брелок, способный минимизировать риск заражения COVID-19, пишет "Сиб.фм".

Как отмечается, незатейливый мультитул-брелок поможет сократить большое количество ежедневных бытовых контактов. Так, он пригодится, когда нужно воспользоваться домофоном, вызвать лифт или открыть дверь. Приспособление используется как крюк.

Размеры противовирусного брелока – 80 × 35 мм, а его цена варьируется от 300 до 600 рублей. Стоимость приспособления зависит от материала, из которого оно изготовлено.

Разработчики подчеркивают, что изобретение имеет важное социальное значение, поэтому они готовы поделиться чертежами и рекомендациями по производству.