Четверг, 30 Апрель, 10:32

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 73,69
€ 80,05
21°

99399 +0
Обь
461см +13


Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Первомай-2020 Коронавирус на АлтаеДень Победы-2020
Новости

Барнаульские студенты изобрели противовирусный брелок

, ИА "Амител"
Он поможет не заразиться коронавирусом и минимизирует количество бытовых контактов
Фото: 'Сиб.фм'

Фото: "Сиб.фм"

Студенты барнаульского фонда Student Branding Agency разработали противовирусный брелок, способный минимизировать риск заражения COVID-19, пишет "Сиб.фм".

Как отмечается, незатейливый мультитул-брелок поможет сократить большое количество ежедневных бытовых контактов. Так, он пригодится, когда нужно воспользоваться домофоном, вызвать лифт или открыть дверь. Приспособление используется как крюк.

Размеры противовирусного брелока – 80 × 35 мм, а его цена варьируется от 300 до 600 рублей. Стоимость приспособления зависит от материала, из которого оно изготовлено.

Разработчики подчеркивают, что изобретение имеет важное социальное значение, поэтому они готовы поделиться чертежами и рекомендациями по производству.

Материалы по теме

 

Читайте также в сюжете: Коронавирус на Алтае
Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей 8-909-500-95-40

Комментарии

30.04.2020 08:55
- гость -

Дело Бендера живёт и побеждает. Для развода лохов нужно использовать красивое наглосаксонское название, а дальше..."сейчас в Европе и в лучших домах Филадельфии возобновили старинную моду – разливать чай через ситечко."...

30.04.2020 09:01
амоним

"брелка"

30.04.2020 09:03
гость

а его цена варьируется от 300 до 600 рублей

Да ну, надо от 3 до 6 тысяч просить

30.04.2020 09:07
- гость -

а хде нанотехнологии - так нищитово...

30.04.2020 09:12
krash

Хе..асе ценник при себестоимости от 10 до 30 рублей ) )) профитно.

У Кого 3д прЫнтер есть? Пишите, нарилую любую 3д модель, откроем бизнес )))

30.04.2020 09:13
- гость -

даю идею младоизобретателям, безвозмездно, то есть даром

в следующей заявке на изобрЕтение отметить что на поверхность брелока наносится нанослой противовирусного напыления позволяющая нейтрализовать действие вируса SARS-CoV-2...
успех в рф будет обеспечен, появится шанс заехать в сколово)))

30.04.2020 09:15
- гость -

бабка в ,которая живет в моем доме, набирает номер квартиры сломанной веткой.не гаджет а приблуда,прибамбас... выдумка

30.04.2020 09:22
- гость -

такие изобретение в духе Чубаса, при нормальном финансировании

30.04.2020 09:34
- гость -

Такие изобретения на Алиэкспресс уже изобрели https://aliexpress.ru/item/4000932180663.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.110b7980pUDy1H&algo_pvid=8a2f7f1b-eb1f-40b5-9b09-95a49aba3cf1&algo_expid=8a2f7f1b-eb1f-40b5-9b09-95a49aba3cf1-8&btsid=0b8b036315882139910061443e18dd&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_

Амик, проверяйте информацию перед публикацией

30.04.2020 09:37
acdc

Да да, изобретатели хреновы ! На Алиэкспресс давненько уже продают. И по сотке руб.
А это значить не студенты. Это мошенники.

30.04.2020 09:47
гость

-и минимизирует количество бытовых контактов-

А во время секаса его кому и куда надевать?

30.04.2020 09:55
- гость -

неправильный брелок. По стандарту, он должен быть длиной 1,5 метра.

30.04.2020 09:58
- гость -

1,5 метра будут стоить как зарплата(

30.04.2020 10:09
- гость -

"брелка"

а вот и "брелока"

30.04.2020 10:20
- гость -

30.04.2020 09:12
krash
А женщину можешь нарисовать в 3D? а потом распечатать?

30.04.2020 10:22
- гость -

брелок из чугуна 1.5 м длиной, развивает силу, выносливость и защищает от covid-19

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
10:20
Вторичный рынок автомобилей в Алтайском крае незначительно упал 1
10:06
Как поменять счетчик во время коронавируса. Задай вопрос директору БГЭС
Свои обращения можете оставлять уже сейчас в комментариях под этой новостью
10:01
Выгодная покупка. "Алгоритм" рассказал о льготной ипотеке под 6,5% годовых 0
09:55
Михаил Мишустин разрешил россиянам с двойным гражданством покинуть страну 10
09:41
Песков рассказал об "очень большом риске" второй волны коронавируса 13
09:29
Россияне потеряли интерес к алкоголю и нездоровой пище 5
09:17
COVID уйдет, а эти останутся: в крае не затихают споры вокруг выборов в ОПАК 1
09:05
Сел и поехал. Где купить подержанный автомобиль, который не заставит вас страдать 1
08:47
Барнаульские студенты изобрели противовирусный брелок 16
08:31
Планерки по Zoom, продажи по Skype. Как "удаленка" изменила работу компаний Барнаула 0
08:17
Скандал на шоу "Маска". Победителя обвинили в плагиате 10
08:04
"Дома простоят 300 лет". Как алтайский завод захватывает "кирпичный" рынок Сибири 2
07:50
Что нужно делать, если вас укусил клещ. Инфографика 7
07:35
"Еле ползаем": директор вокзала в Барнауле об убытках и отмененных рейсах 10
07:24
Еще ужесточат, чтобы потом смягчить. Какие изменения вступят в силу в мае 2020 года? 3
07:14
Пухляш сменил пол в дачной пародии на клип Uno группы Little Big 5
07:03
Нейрохирург рассказал о связи между COVID-19 и инсультом 1
06:51
Мир, труд, гулять не дают. Как весело провести майские праздники не выходя из дома? 0
06:32
"Маска позора" и проклятые игрушки. Музеи соревнуются в самых страшных экспонатах 0
06:15
Жительница Алтая решила стать трейдером и потеряла 10 тысяч рублей 3
06:01
В Алтайском крае 30 апреля ожидают дожди и грозы 0
23:35
Свободно – только грузовикам. Режим въезда в Алтайский край ужесточат 0
23:30
В Республике Алтай выявили новый случай COVID-19 0
23:07
Несмотря на самоизоляцию. Жителей Алтая стали чаще кусать клещи 3
22:44
Главреда "Эха Москвы" Алексея Венедиктова обвинили в сексуальных домогательствах 20
22:16
Жителю Алтая вынесли приговор за сексуальное насилие в отношении девочки 1
21:37
Замглавы мэрии Горно-Алтайска оштрафовали из-за жалоб 0
21:01
Власти Алтайского края ослабили ограничения из-за коронавируса 7
20:40
Жена избила мужчину раскаленным утюгом в Рубцовске 3
20:10
Виктор Томенко разрешит работать парикмахерским, но не всем 4
19:44
Здание Ассановского особняка в Бийске отремонтировали после обращения чиновников 0
19:21
Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 31 0
18:41
Так заканчивается дружба. Житель Алтайского края оставил соседа без глаза 4
18:22
Главу района в Республике Алтай, где обнаружили первый случай COVID-19, уволили 3
18:14
Хорохордин продлил режим самоизоляции в Республике Алтай до 15 мая 0
18:06
Академик Лео Бокерия призвал власти Алтайского края оперативно лечить больных 2
17:48
Никого на произвол не бросали. Руководство о ситуации на алтайском руднике 6
17:38
Житель Алтая из неприязни к соседу сжег его автомобиль 4
17:22
Глава ЦБ допустила возможность резкого снижения ключевой ставки 6
17:06
Все там будем. В Рубцовске люди заваливают мусором могилы 6
17:03
Ученые из Великобритании представили новый "чудо-препарат" для борьбы с COVID-19 0
16:50
Невозмутимый пенсионер пытался доехать до Барнаула по "встречке". Видео 12
16:36
Пульмонолог назвал главный симптом коронавируса 4
16:26
В Барнауле пожарные ликвидировали возгорание в частном секторе 0
16:13
Еще четыре алтайских предприятия попали в список системообразующих 1
16:00
Алиса, Виктория и Евгений. В Алтайском крае родилась первая в этом году тройня 5
15:54
Момент жесткого ДТП в Барнауле попал на видео 21
15:37
Число зараженных COVID-19 в России приблизилось к 100 тысячам 2
15:24
Нового главу полиции назначили в Барнауле 9
15:20
Ректор АлтГУ стал экспертом по вопросам обучения иностранных студентов в России 1

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА АМИТЕЛ Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ТУ22 — 00695 от 14.08.2017 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.