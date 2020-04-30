Барнаульские студенты изобрели противовирусный брелок

Студенты барнаульского фонда Student Branding Agency разработали противовирусный брелок, способный минимизировать риск заражения COVID-19, пишет "Сиб.фм".
Как отмечается, незатейливый мультитул-брелок поможет сократить большое количество ежедневных бытовых контактов. Так, он пригодится, когда нужно воспользоваться домофоном, вызвать лифт или открыть дверь. Приспособление используется как крюк.
Размеры противовирусного брелока – 80 × 35 мм, а его цена варьируется от 300 до 600 рублей. Стоимость приспособления зависит от материала, из которого оно изготовлено.
Разработчики подчеркивают, что изобретение имеет важное социальное значение, поэтому они готовы поделиться чертежами и рекомендациями по производству.
Комментарии
Дело Бендера живёт и побеждает. Для развода лохов нужно использовать красивое наглосаксонское название, а дальше..."сейчас в Европе и в лучших домах Филадельфии возобновили старинную моду – разливать чай через ситечко."...
"брелка"
а его цена варьируется от 300 до 600 рублей
Да ну, надо от 3 до 6 тысяч просить
а хде нанотехнологии - так нищитово...
Хе..асе ценник при себестоимости от 10 до 30 рублей ) )) профитно.
У Кого 3д прЫнтер есть? Пишите, нарилую любую 3д модель, откроем бизнес )))
даю идею младоизобретателям, безвозмездно, то есть даром
в следующей заявке на изобрЕтение отметить что на поверхность брелока наносится нанослой противовирусного напыления позволяющая нейтрализовать действие вируса SARS-CoV-2...
успех в рф будет обеспечен, появится шанс заехать в сколово)))
бабка в ,которая живет в моем доме, набирает номер квартиры сломанной веткой.не гаджет а приблуда,прибамбас... выдумка
такие изобретение в духе Чубаса, при нормальном финансировании
Такие изобретения на Алиэкспресс уже изобрели https://aliexpress.ru/item/4000932180663.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.110b7980pUDy1H&algo_pvid=8a2f7f1b-eb1f-40b5-9b09-95a49aba3cf1&algo_expid=8a2f7f1b-eb1f-40b5-9b09-95a49aba3cf1-8&btsid=0b8b036315882139910061443e18dd&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
Амик, проверяйте информацию перед публикацией
Да да, изобретатели хреновы ! На Алиэкспресс давненько уже продают. И по сотке руб.
А это значить не студенты. Это мошенники.
-и минимизирует количество бытовых контактов-
А во время секаса его кому и куда надевать?
неправильный брелок. По стандарту, он должен быть длиной 1,5 метра.
1,5 метра будут стоить как зарплата(
"брелка"
а вот и "брелока"
30.04.2020 09:12
krash
А женщину можешь нарисовать в 3D? а потом распечатать?
брелок из чугуна 1.5 м длиной, развивает силу, выносливость и защищает от covid-19