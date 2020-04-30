Вторичный рынок автомобилей в Алтайском крае незначительно упал

В Алтайском крае зафиксировано незначительное падение продаж на вторичном рынке автомобилей. Об этом сообщает агентство "Автостат" со ссылкой на собственное исследование.

Падение за первый квартал 2020 года в регионе составило 0,2%. Схожий результат показал рынок Карачаево-Черкесии, а сильнее всего объем сделок упал в Адыгее (на 7%), Тыве и Краснодарском крае (почти на 5%).

Как отмечают эксперты, в остальных регионах России количество перепродаж поддержанных автомобилей увеличивается. Например, в Саратовской области замечен рост почти на 20%. Общее количество сделок за январь – март 2020 года составило 1,2 млн автомобилей.