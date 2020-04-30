Россияне потеряли интерес к алкоголю и нездоровой пище

Россияне во время режима всеобщей самоизоляции стали терять интерес к алкоголю и нездоровой пище, пишет ТАСС со ссылкой на исследование Роскачества.

Как отмечается, специалисты организации опросили 1036 человек. Среди них 45% отказались от спиртного, 38% – от кондитерской продукции и сладостей, а 35% – от колбасных изделий и деликатесов.

При этом, как следует из сообщения, отказ от вредных продуктов в основном характерен для россиян от 55 лет и старше. Так, 67% из них потеряли интерес к алкоголю, а 56% – к сладкому.

Исследование также показало, что в 57% случаев россияне выбирают те же самые товары, что и до пандемии, а четверть респондентов предпочитают продукцию исключительно по цене.

Опрос проводили онлайн 21 и 22 апреля среди совершеннолетних граждан, проживающих в городах с населением более 100 тысяч человек.