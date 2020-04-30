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Россияне потеряли интерес к алкоголю и нездоровой пище

, ИА "Амител"
Пандемия внесла коррективы в рацион соотечественников
Фото: unsplash.com

Фото: unsplash.com

Россияне во время режима всеобщей самоизоляции стали терять интерес к алкоголю и нездоровой пище, пишет ТАСС со ссылкой на исследование Роскачества.

Как отмечается, специалисты организации опросили 1036 человек. Среди них 45% отказались от спиртного, 38% – от кондитерской продукции и сладостей, а 35% – от колбасных изделий и деликатесов.

При этом, как следует из сообщения, отказ от вредных продуктов в основном характерен для россиян от 55 лет и старше. Так, 67% из них потеряли интерес к алкоголю, а 56% – к сладкому.

Исследование также показало, что в 57% случаев россияне выбирают те же самые товары, что и до пандемии, а четверть респондентов предпочитают продукцию исключительно по цене.

Опрос проводили онлайн 21 и 22 апреля среди совершеннолетних граждан, проживающих в городах с населением более 100 тысяч человек.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей 8-909-500-95-40

Комментарии

30.04.2020 09:59
CALIBR

Есть определённая разница между "потеряли" (прошедшее время ) и "стали терять" ( настоящее) и связано это ,главным образом,не с ЗОЖ ,а урезанием семейного бюджета в желании выжить вопреки желанию правительства сохранить кубышку .

30.04.2020 10:04
Гость

Ага, особенно по Барнаулу видно как потеряли наши граждане интерес к алкоголю. Два дня подряд аварии с участием алконавтов о чём то говорят

30.04.2020 10:15
- гость -

Пиво и крепкие напитки сам давно делаю.
Магазинное если что беру, то дорогое и импортное, на пробу чисто, сравнить.

30.04.2020 10:19
- гость -

денег осталось только на воду на несладкую

30.04.2020 10:20
кенни


30.04.2020 10:15
- гость -

Пиво и крепкие напитки сам давно делаю.
Магазинное если что беру, то дорогое и импортное, на пробу чисто, сравнить.

соглашусь тоже дано сам все делаю и ректификаты и дистилляты, не так давно начал варить пиво свое, с магазинным не сравнить..
Получается мы с тобой всю статистику улучшаем

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