Россияне потеряли интерес к алкоголю и нездоровой пище

Россияне во время режима всеобщей самоизоляции стали терять интерес к алкоголю и нездоровой пище, пишет ТАСС со ссылкой на исследование Роскачества.
Как отмечается, специалисты организации опросили 1036 человек. Среди них 45% отказались от спиртного, 38% – от кондитерской продукции и сладостей, а 35% – от колбасных изделий и деликатесов.
При этом, как следует из сообщения, отказ от вредных продуктов в основном характерен для россиян от 55 лет и старше. Так, 67% из них потеряли интерес к алкоголю, а 56% – к сладкому.
Исследование также показало, что в 57% случаев россияне выбирают те же самые товары, что и до пандемии, а четверть респондентов предпочитают продукцию исключительно по цене.
Опрос проводили онлайн 21 и 22 апреля среди совершеннолетних граждан, проживающих в городах с населением более 100 тысяч человек.
Комментарии
Есть определённая разница между "потеряли" (прошедшее время ) и "стали терять" ( настоящее) и связано это ,главным образом,не с ЗОЖ ,а урезанием семейного бюджета в желании выжить вопреки желанию правительства сохранить кубышку .
Ага, особенно по Барнаулу видно как потеряли наши граждане интерес к алкоголю. Два дня подряд аварии с участием алконавтов о чём то говорят
Пиво и крепкие напитки сам давно делаю.
Магазинное если что беру, то дорогое и импортное, на пробу чисто, сравнить.
денег осталось только на воду на несладкую
30.04.2020 10:15
- гость -
Пиво и крепкие напитки сам давно делаю.
Магазинное если что беру, то дорогое и импортное, на пробу чисто, сравнить.
соглашусь тоже дано сам все делаю и ректификаты и дистилляты, не так давно начал варить пиво свое, с магазинным не сравнить..
Получается мы с тобой всю статистику улучшаем