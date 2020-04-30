Суббота, 2 Май, 10:35

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 72,73
€ 79,12
16°

114431 +0
Обь
460см +0


Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Первомай-2020 Коронавирус на АлтаеДень Победы-2020
Новости

Песков рассказал об "очень большом риске" второй волны коронавируса

, ИА "Амител"
Снимать ограничения нужно поэтапно и осторожно, считает пресс-секретарь президента
Фото: 'Яндекс'

Фото: "Яндекс"

Снимать ограничительные меры, введенные в России в связи с пандемией коронавируса, нужно осторожно из-за высокого риска второй волны эпидемии. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью RTVI.

По его словам, риск "второй волны" заболеваемости очень большой, что может серьезно ударить не только по здоровью граждан, но и по экономике. Как подчеркивает пресс-секретарь, в этом случае важно снимать ограничительные меры осторожно и поэтапно.

"Риск очень большой возобновления волны... Потребуются очень взвешенные, тщательно продуманные и согласованные со специалистами решения", – отметил Песков.

Пресс-секретарь подчеркнул, что за счет жестких мер России удалось не повторить "итальянского сценария". При этом Россия избежала катастрофы "не чудом, а благодаря принятым мерам", резюмировал Песков.

Отметим, ранее Дмитрий Песков спрогнозировал спад заболеваемости COVID-19 в России. Тогда он заявил, что у него есть уверенность, что это может произойти уже в следующем месяце.

Материалы по теме

 

Читайте также в сюжете: Пандемия коронавируса
Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей 8-909-500-95-40

Комментарии

30.04.2020 09:49
- гость -

ну и рожа

30.04.2020 09:51
- гость -

Процессы в природе описываются известными моделями математического анализа.
Волновой анализ говорит, что вторая волна возможно будет, но гораздо слабее первой, если вообще будет.
Коллективный иммунитет никто не отменял.

А если мы увидим нечто другое - то станет очевидно что это искусственно созданное.

30.04.2020 09:52
гость

Слушать пескова, как сказал Владимир Владимирович - песков, несет пургу. К нему стойкое отовращение6.

30.04.2020 09:54
- гость -

А что первую волну уже пережили?!

30.04.2020 09:54
- гость -

Тю, Песков слабак. Вот Томенко мужик! Подписал смертный приговор всем жителям края и не парится. Ни самоизоляции, ни ограничений, ни масочного режима, ни соблюдения дистанции, ни проверок как работодатели соблюдают требования. Идеально.

30.04.2020 10:04
Alex1976

А что за жёсткие меры были, чет я не заметил?)

30.04.2020 10:04
- гость -

ну и рожа

какая из них?

30.04.2020 10:06
- гость -

Кто то еще над этим парится? Выключайте свою истерию и идите уже работать. Переболеете, все переболеете если не переболели раньше. А Томенко верно сделал, после того как ваша волна пройдет вы это сами признаете. Идите лучше картошку садите, это оправданно. А то придется сос@ть зимой.

30.04.2020 10:17
гость

А Томенко верно сделал, после того как ваша волна пройдет вы это сами признаете

А если не повезет, то можете еще из палаты успеть пожаловаться на Томенко, пока вас не подключили к аппарату ИВЛ

30.04.2020 10:25
- гость -


ну и рожа

какая из них?

Обе.

30.04.2020 10:25
- гость -

30.04.2020 10:06
- гость -
И зря не парится. Не раз уже всплывало, что у бессимптомно переболевших легкие все равно повреждены.

30.04.2020 10:28
- гость -

Почему медицинские прогнозы мы всё это время слышим от Путина, Пескова (терпеть его не могу, противный какой-то), депутаты с умными физиономиями трещат. А почему об этом говорят абсолютно безграмотные в этом отношении чиновники, а не медики?

30.04.2020 10:31
- гость -

30.04.2020 10:28
- гость -
Ну почему, вон Проценко пишет, что по его мнению карантин снимать рано.

30.04.2020 10:34
- гость -

Столько в стране новых вирусологов появилось, размножаются быстрее вируса)

30.04.2020 10:35
обезьяна

30.04.2020 09:49
- гость -
ну и рожа

нафке нравится усы

30.04.2020 10:52
- гость -

"Снимать ограничения нужно поэтапно и осторожно, СЧИТАЕТ пресс-секретарь президента." А он имеет право озвучивать свои мысли? Это Путин говорит усами Пескова.

30.04.2020 11:10
Mishel

Дело пескова повторять слова своего начальника, а не публиковать свои прогнозы, или он экстрасенс?

30.04.2020 11:48
- гость -

Почему медицинские прогнозы мы всё это время слышим от

Еще в стране есть главный эпидемиолог.

30.04.2020 12:35
- гость -

Сплошные астрологи в правительстве сидят.

30.04.2020 13:44
- гость -

Вирус в первую очередь убивает людей со слабым иммунитетом, поэтому в основнои умирает старая часть населения и больные. В Европе пенсионеров намного больше, поэтому и смертей больше, у нас в России и без короновируса пенсионеры рано умирают, поэтому и смертей меньше. Во вторых у нас северная страна, у нас каждый год волна нового вируса гриппа, орви, и т.д. по сути у нас иммунитет намного сильнее чем в южных странах, отсюда меньше количество заболевших в целом. Вот оно и чудо песковское.

30.04.2020 15:45
- гость -

30.04.2020 09:54
- гость -
Так и сидите дома, кто вас гонит то в парикмахерскую и тд. Если работаете - увольтесь и сидите дома, кто мешает

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
10:17
Еще 13 пациентов вылечились от коронавируса в Алтайском крае 1
09:50
Один новый случай заболевания COVID-19 выявили в Республике Алтай 1
09:38
Молодой человек облегчился на крыше барнаульского кафе 6
09:03
Министр строительства России заразился коронавирусом 10
08:37
Чемпионка Европы составила топ-10 самых красивых девушек-боксеров 1
08:00
Без права на ошибку. История солдата, который отдал войне семь лет своей жизни 2
07:42
Настоящая любовь. Видео с пожилой парой на детской площадке растрогало соцсети 0
07:10
Страховка от коронавируса: сколько будет стоить и реально ли она защитит от инфекции 2
06:29
Без салюта, но с фонарями и флагами: как будут праздновать 9 Мая в Барнауле 3
06:00
Тепло и ветрено. Прогноз погоды в Алтайском крае на 2 мая 0
23:46
Пойманный с трупом жены житель Рубцовска покончил с собой 4
22:47
Врач рассказала о состоянии больных коронавирусом в Республике Алтай 0
21:44
Первоапрельская шутка обернулась уголовным делом против бийчанина 11
20:53
Глава Роспотребнадзора назвала условия послаблений в режиме самоизоляции 8
20:00
Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 33 6
19:44
Два Алтая вошли в пятерку лидеров Сибири по заболеваемости COVID-19 5
19:00
Магнитная буря обрушится на Землю в начале мая 3
18:39
Нетрезвых водителей будут выявлять в Барнауле 15
18:05
Новый микрорайон с высотками появится в частном секторе Барнаула 10
17:35
Сотрудник СИЗО в Бийске заразился коронавирусом 0
17:07
Нас не загонят: лучшие фото монстрации в Сибири, которая прошла в интернете 2
16:45
Денис Проценко о COVID-19: "Тяжелых случаев меньше не становится" 6
16:19
Умер почетный гражданин Бийска Александр Черемисин 5
15:47
Названа ожидаемая дата открытия детских лагерей в Алтайском крае 8
15:22
COVIDом единым. Как депутаты АКЗС спорили и принимали законы на дистанционной сессии 1
15:09
Вернулся из командировки: майор части ЗАТО Сибирский мог заразиться COVID-19 3
14:56
Число заражений коронавирусом в России обновило рекорд 13
14:30
Блокпост как на войне: репортаж с границы Алтая, где приезжающих встречает Росгвардия 21
14:09
"Спасибо за все". Автомобиль исписали ругательствами в Барнауле 17
13:47
Еще 124 человека взяли под наблюдение в Алтайском крае из-за COVID-19 4
13:22
Футболисты Кокорин и Соболев намерены помочь врачам Алтая, борющимся с COVID-19 4
13:09
В Новоалтайске строят трехэтажную школу за 490 млн рублей 1
12:43
Томенко и Романенко поздравили край с 1 мая и напомнили о вкладе Алтая в Победу 8
12:27
Пассажирскую навигацию по Оби открыли в Барнауле 0
12:05
В память о подвиге. В парках Барнаула появились новые деревья в честь ветеранов ВОВ 0
11:56
Лидер алтайских эсеров Александр Терентьев поздравил жителей края с Первомаем 1
11:31
Свыше 40 случаев COVID-19 подтвердили за сутки в Алтайском крае 98
11:17
Великий капитан: алтайской легенде футбола Алексею Смертину исполнилось 45 лет 6
10:59
Свыше 700 алтайских полицейских дежурят в майские праздники 6
10:38
Вместо квартиры – буфет. Первый в Барнауле дом-гостиницу признали долгостроем 1
10:25
Из алтайских больниц выписали 56 пациентов, вылечившихся от COVID-19 15
09:58
В Барнауле водитель перевернулся на иномарке и скрылся с места ДТП 4
09:35
Поездом, самолетом, автомобилем: как с 1 мая выехать из "закрытого" на карантин Алтая 6
09:09
В Роспотребнадзоре рассказали, как вести себя на майских праздниках во время пандемии 1
08:50
Верховный суд призвал отправлять правонарушителей не в СИЗО, а под домашний арест 2
08:33
Житель Алтайского края спас лебедя, занесенного в Красную книгу 1
08:19
Спикер АКЗС предположил, когда снимут карантин в Змеиногорске 3
08:05
Эксперты назвали заболевания, которые сильнее всего влияют на смертность при COVID-19 10
07:52
Большой праздник труда. Как отмечали Первомай в СССР 1
07:36
Как работают пропускные пункты в Алтайском крае и всех ли въезжающих ожидает карантин 8

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА АМИТЕЛ Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ТУ22 — 00695 от 14.08.2017 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.