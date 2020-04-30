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Песков рассказал об "очень большом риске" второй волны коронавируса

, ИА "Амител"
Снимать ограничения нужно поэтапно и осторожно, считает пресс-секретарь президента
Фото: 'Яндекс'

Фото: "Яндекс"

Снимать ограничительные меры, введенные в России в связи с пандемией коронавируса, нужно осторожно из-за высокого риска второй волны эпидемии. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью RTVI.

По его словам, риск "второй волны" заболеваемости очень большой, что может серьезно ударить не только по здоровью граждан, но и по экономике. Как подчеркивает пресс-секретарь, в этом случае важно снимать ограничительные меры осторожно и поэтапно.

"Риск очень большой возобновления волны... Потребуются очень взвешенные, тщательно продуманные и согласованные со специалистами решения", – отметил Песков.

Пресс-секретарь подчеркнул, что за счет жестких мер России удалось не повторить "итальянского сценария". При этом Россия избежала катастрофы "не чудом, а благодаря принятым мерам", резюмировал Песков.

Отметим, ранее Дмитрий Песков спрогнозировал спад заболеваемости COVID-19 в России. Тогда он заявил, что у него есть уверенность, что это может произойти уже в следующем месяце.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей 8-909-500-95-40

Комментарии

30.04.2020 09:49
- гость -

ну и рожа

30.04.2020 09:51
- гость -

Процессы в природе описываются известными моделями математического анализа.
Волновой анализ говорит, что вторая волна возможно будет, но гораздо слабее первой, если вообще будет.
Коллективный иммунитет никто не отменял.

А если мы увидим нечто другое - то станет очевидно что это искусственно созданное.

30.04.2020 09:52
гость

Слушать пескова, как сказал Владимир Владимирович - песков, несет пургу. К нему стойкое отовращение6.

30.04.2020 09:54
- гость -

А что первую волну уже пережили?!

30.04.2020 09:54
- гость -

Тю, Песков слабак. Вот Томенко мужик! Подписал смертный приговор всем жителям края и не парится. Ни самоизоляции, ни ограничений, ни масочного режима, ни соблюдения дистанции, ни проверок как работодатели соблюдают требования. Идеально.

30.04.2020 10:04
Alex1976

А что за жёсткие меры были, чет я не заметил?)

30.04.2020 10:04
- гость -

ну и рожа

какая из них?

30.04.2020 10:06
- гость -

Кто то еще над этим парится? Выключайте свою истерию и идите уже работать. Переболеете, все переболеете если не переболели раньше. А Томенко верно сделал, после того как ваша волна пройдет вы это сами признаете. Идите лучше картошку садите, это оправданно. А то придется сос@ть зимой.

30.04.2020 10:17
гость

А Томенко верно сделал, после того как ваша волна пройдет вы это сами признаете

А если не повезет, то можете еще из палаты успеть пожаловаться на Томенко, пока вас не подключили к аппарату ИВЛ

30.04.2020 10:25
- гость -


ну и рожа

какая из них?

Обе.

30.04.2020 10:25
- гость -

30.04.2020 10:06
- гость -
И зря не парится. Не раз уже всплывало, что у бессимптомно переболевших легкие все равно повреждены.

30.04.2020 10:28
- гость -

Почему медицинские прогнозы мы всё это время слышим от Путина, Пескова (терпеть его не могу, противный какой-то), депутаты с умными физиономиями трещат. А почему об этом говорят абсолютно безграмотные в этом отношении чиновники, а не медики?

30.04.2020 10:31
- гость -

30.04.2020 10:28
- гость -
Ну почему, вон Проценко пишет, что по его мнению карантин снимать рано.

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