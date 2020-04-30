Песков рассказал об "очень большом риске" второй волны коронавируса

Снимать ограничительные меры, введенные в России в связи с пандемией коронавируса, нужно осторожно из-за высокого риска второй волны эпидемии. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью RTVI.

По его словам, риск "второй волны" заболеваемости очень большой, что может серьезно ударить не только по здоровью граждан, но и по экономике. Как подчеркивает пресс-секретарь, в этом случае важно снимать ограничительные меры осторожно и поэтапно.

"Риск очень большой возобновления волны... Потребуются очень взвешенные, тщательно продуманные и согласованные со специалистами решения", – отметил Песков.

Пресс-секретарь подчеркнул, что за счет жестких мер России удалось не повторить "итальянского сценария". При этом Россия избежала катастрофы "не чудом, а благодаря принятым мерам", резюмировал Песков.

Отметим, ранее Дмитрий Песков спрогнозировал спад заболеваемости COVID-19 в России. Тогда он заявил, что у него есть уверенность, что это может произойти уже в следующем месяце.