Коронавирус в Алтайском крае выявили еще у 34 человек

Новые случаи заражения коронавирусом лабораторно подтвердили в Алтайском крае. Об этом сообщают в региональном оперативном штабе по борьбе с COVID-19. Таким образом, общее число заболевших достигло 382 человек.

За сутки количество больных увеличилось на 34 человека: в Барнауле – 11 случаев инфицирования, в Змеиногорском районе – 6, в Бийске и в Поспелихинском районе – по 5, в Тальменском районе – 3, в Славгороде – 2, в Немецком и Павловском районе – по 1.

На данный момент вылечились и выписаны из больницы 44 пациента. Один человек скончался.

Как уже сообщал amic.ru, накануне, 29 апреля, в оперштабе рассказали о 24 новых заболевших. Впервые COVID-19 выявили в Кулундинском районе.

По последним данным, в России зарегистрировано 99399 инфицированных коронавирусом. Скончались около тысячи человек.