Михаил Мишустин разрешил россиянам с двойным гражданством покинуть страну

Глава правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление, которое позволяет россиянам с двойным гражданством покинуть страну. Документ размещен на сайте кабинета министров.

В распоряжении указано, что речь идет об однократном выезде за пределы России. Срок действия меры не уточняется.

Кроме паспорта другого государства, основанием для выезда также может стать вид на жительство и иные документы, которые позволяют на постоянной основе проживать за границей.

Напомним, что до подписания документа покинуть Россию могли только иностранцы, оказавшиеся в стране до начала пандемии COVID-19.