Глава правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление, которое позволяет россиянам с двойным гражданством покинуть страну. Документ размещен на сайте кабинета министров.
В распоряжении указано, что речь идет об однократном выезде за пределы России. Срок действия меры не уточняется.
Кроме паспорта другого государства, основанием для выезда также может стать вид на жительство и иные документы, которые позволяют на постоянной основе проживать за границей.
Напомним, что до подписания документа покинуть Россию могли только иностранцы, оказавшиеся в стране до начала пандемии COVID-19.
Комментарии
А то как же, не дай бо проведут в этой стране больше 183 дней, налоги платить придется здесь, а не там. А это допустить никак низзя.
неужели вся Дума уедет ? Ай-яй -яй, кто же нас чмырыть будет?
Это что, 90% депутатов, правительственных чиновников и прочая шалупонь с ТВ рванёт в загранку?И мы больше не увидим "умные" физиономии соловьёвыхноркиных и остальных по телевизору? А кто нам лапшу на уши развешивать будет? Без цирка-то скучно.
Михаил Мишустин разрешил россиянам с двойным гражданством покинуть страну
Но уехать можно только один раз
Это очень хорошее и правильное решение
мишустин тоже походу ст 27 конституции России не читал, как он ваще должность свою занимает в таком случае?
разрешил россиянам с двойным гражданством покинуть страну
Тогда они не смогут голосовать против поправок о лишении чиновников двойного гражданства
давно надо было разрешить
особенно правильно про один раз
Они для этого и получали второе гражданство, чтобы покинуть страну
Уже появились сведения, что у Мизулиной второе гражданство, походу это она митинги собирала против лишения чиновников второго гражданства
... речь идет об однократном выезде за пределы России
вот и дожили до постсоветского философского парохода, прошу пардона, самолёта )))
И где вы там философов увидели?!!!
30.04.2020 10:23
- гость -
Они в Ютубчике в ламповом уже. Могут из Италии вещать
так а мигрантов нельзя ли того, домой?
правильные россияне поедут на майские праздники отдыхать в Италию, Испанию, Лондон, на острова?
Нельзя так! А как же шуваловские корги? Кто без них честь страны будет защищать? Короче говоря, кому надо, те и уедут, когда надо, и вернутся, когда надо. Кто такой Мишустин, чтобы с Дерипаской или Вексельбергом спорить? Вот для обычных граждан, тут дело пахнет железным занавесом. То есть формально его не будет, но, кроме желания, надо будет пройти девять кругов бюрократического ада и стать членом "ЕР".
Пусть валят. И мигрантов домой