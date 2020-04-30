Жители Алтайского края стали меньше пользоваться электричеством и платить за него

Сетевые организации региона – "Алтайэнерго" и "Алтайкрайэнерго" – заявили об ухудшении финансового положения из-за падения потребления электроэнергии и снижения платежей за электричество. При этом ситуация пока не критичная, подчеркнул министр промышленности и энергетики края Вячеслав Химочка на заседании рабочей группы по обеспечению устойчивости экономики региона. Его провел губернатор Виктор Томенко.
По данным Химочки, из 50 предприятий, работа которых отслеживается, 49 работают в разной степени загруженности. Так, например, на этой неделе "Алтайвагон" и Бийский олеумный завод были загружены на 50% от имеющихся мощностей, "Нортэк" – на 87%, Рубцовский завод запасных частей – на 70%.
Как подчеркивает пресс-служба регионального правительства, стабильно сейчас работает сельхозмашиностроение, которое обеспечивает аграриев основными средствами производства и запасными частями: в крае идет активная подготовка к посевной. Уверенно себя чувствуют предприятия оборонно-промышленного комплекса.
Краевые власти разрабатывают меры региональной поддержки предприятий. Одна из них уже предоставлена двум предприятиям – компании "Лакаса-Тэкс" и Барнаульскому заводу АТИ. Им дали отсрочку на полгода по выплате процентов по кредитам.
Комментарии
Сетевые организации региона – "Алтайэнерго" и "Алтайкрайэнерго" – заявили об ухудшении финансового положения из-за падения потребления электроэнергии и снижения платежей за электричество.
ну дык выходные-же...
Предприятия меньше, а граждане? Я, например, больше)
А невидимая рука рынка, следуя заветам рыночной экономики, не желает снизить цену на киловатты ежели спрос упал или у нас рука это, того кого надо рука?
С такими тарифами вообще скоро на керосинки перейдем. Россия экспортирует в Китай электроэнергию вдвое дешевле, чем платят за нее российские потребители, заявил в интервью "Эхо Москвы" министр по развитию Дальнего Востока Виктор Ишаев.
-"После того как был введен налог на воздух, вы стали меньше дышать".
Предприятия меньше, а граждане? Я, например, больше)
но ценник для тебя как для физика меньше
соответственно и выхлопа меньше чем от предприятия )))
у нас тоже больше за апрель, пусть не плачут, в одной стране живем
Свет включаем только ночью, бережем природу
вранье. ни логики нихрена.
Люди стали сидеть дома, в том числе работать дома, компы, телевизоры и прочее. у меня например инженерные расчеты, комп не хило сжирает эл.энергию. у меня потребление почти в 2 раза выросло.