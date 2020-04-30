Пьяный тюменский турист проспал рейс из Таиланда и очутился на Алтае

Отдыхавший в Таиланде турист из Тюмени проспал эвакуационный рейс в родной город, и был обнаружен в алтайском обсерваторе, сообщает "КП-Тюмень".

Как рассказала руководитель Агентства туризма и продвижения Тюменской области Мария Трофимова, из-за коротких сроков регистрации путешественники опаздывали на рейс и скидывали сообщения каждые 30 минут с просьбой задержать рейс. Консул был в аэропорту и туристам шли навстречу.

Когда соотечественники оказались на борту самолета, одного не досчитались. Как выяснилось, житель Тюмени по имени Федя выпил перед полетом и уснул в аэропорту, а его контактов ни у кого не было.

"Борт ждал до последнего, найти его не могли. Где он находился, где он уснул и как так получилось, может пояснить только сам Фёдор", – рассказал собеседник издания.

Позже многострадальный путешественник, вероятно, пришел в себя. Тогда его и посадили под присмотром генконсула на вывозной в рейс в Россию, который направлялся в Алтайский край. 28 апреля Федор очутился в алтайском обсерваторе, расположенный на базе санатория "Сосновый бор".