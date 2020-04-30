Жительницу Барнаула обманули при покупке детской коляски

31-летняя жительница Барнаула хотела купить детскую коляску, но нарвалась на мошенников и потеряла деньги. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.

Женщина нашла в соцсетях аккаунт интернет-магазина детских колясок. Она связалась с менеджером компании, договорилась о сделке и перечислила 20 тысяч рублей на указанный банковский счет. В телефонном разговоре продавец пообещал доставить товар транспортной компанией в течение нескольких дней.

Однако в указанный срок коляску женщине не привезли, а объявление о продаже и аккаунт оказались удалены. Горожанка обратилась в полицию. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.