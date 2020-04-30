Житель Алтая облил бензином знакомую, пытаясь прогнать ее из дома

Нетрезвый житель Улаганского района Республики Алтай облил знакомую бензином и угрожал ее поджечь. На такую меру разгневанный сельчанин пошел ради того, чтобы выпроводить гостью из дома, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

Установлено, что женщина пришла в гости к сестре, живущей вместе с мужчиной. В ходе застолья она перебрала с алкоголем и решила остаться на ночь у родственницы. Однако хозяин оказался не в восторге от этой новости и стал прогонять женщину, облил ее бензином и пообещал поджечь, если та не уйдет.

Испугавшись, женщина покинула чужой дом и обратилась в полицию. Стражи порядка задержали сельчанина, в ходе допроса он признался в содеянном. Возбуждено уголовное дело по статье "Угроза убийством".