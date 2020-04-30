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Нам не до гостей. Губернатор Томенко объяснил строгий контроль въезда в Алтайский край

, ИА "Амител", Александра Черданцева
Глава региона подчеркнул, что каждого приезжего обяжут уйти на двухнедельный карантин

Алтайский край – гостеприимный регион, но ситуация с коронавирусом потребовала жестких решений. Грузы будут ввозить без препятствий, а вот граждан могут и не пустить. Так губернатор Виктор Томенко объяснил ограничение въезда в регион с 1 мая. Этот вопрос он затронул во время сессии краевого парламента 30 апреля.

"Мы приняли решение, что режим въезда на территорию региона будет ужесточен. Все приезжающие обязаны уйти на самоизоляцию на 14 дней. И при ухудшении самочувствия – обращаться к медикам и специалистам Роспотребнадзора", – сказал Томенко.

Он подчеркнул, что практическая реализация этого решения начнется уже вечером 30 апреля. Хотя ранее сообщалось, что режим будет действовать с 1 мая. Всех пересекающих границы региона ждет тотальный паспортный контроль.

"Обеспечение жизнедеятельности – грузы, продукты – будут проходить проверку, но въезжать без препятствий. А все остальные будут допущены только в исключительном случае и с вручением постановления Роспотребнадзора о соблюдении самоизоляции. Мы – гостеприимный регион, рады всех принимать, но время такое, что и нам не до гостей, и гости не должны никого подвергать риску", – добавил губернатор.

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По данным на 29 апреля, в регионе выявлено 348 человек, зараженных коронавирусом. 

Читайте также в сюжете: Парламент Алтайского края
Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

30.04.2020 10:52
- гость -

И так выше крыши напринимал москалей, доминиканок, Башкиров и оптом (по2аэроплана) из Тайланда
Население теперь разгребают его гостиприимство ...

30.04.2020 11:00
- гость -

30.04.2020 10:52
- гость -
В паранойю не впадайте.

30.04.2020 11:13
гость

закрываться надо было месяц назад как минимум, а то и полтора, тогда бы сидели все спокойно без единого случая заражения

30.04.2020 11:24
- гость -

в Новосибирске половина барнаула живут, им теперь на длительные праздники не попасть домой. Нужно было от гостей с Урала (и далее европейская часть) закрываться. 100 человек в городе барнауле болеет и 100 в новосибирске, и те бессимптомно, а паника как будто чума. Возможно мы все бессимптомно на голову больны. Зараза к заразе не пристает)))

30.04.2020 11:27
- гость -

Вы кто такие ?! Я вас не звал! Идите на....! Вот каким должен быть лозунг на всех границах Алтайского края.

30.04.2020 11:39
Проходимец

Теперь из Безменово в Тальменку по пластунски только. Лесом, лесом...

30.04.2020 11:41
Проходимец

Кстати, Томенко сам тут гость

30.04.2020 11:43
- гость -

30.04.2020 11:41
Проходимец
Да и ты гость в этом мире. Что ты свою опку привязал к колышку? и кричишь мое?!

30.04.2020 11:43
- гость -

30.04.2020 11:00
- гость -

Язычек не устал кукловодам лизать?

30.04.2020 12:00
Алиса

Любые ограничительные меры только уменьшают скорость распространения "заразы", переболело/переболеет еще много людей.

30.04.2020 12:14
- гость -

(по2аэроплана) из Тайланда
Население теперь разгребают его гостиприимство ...

Где данные по завозу вируса из Таиланда?

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