Нам не до гостей. Губернатор Томенко объяснил строгий контроль въезда в Алтайский край

Алтайский край – гостеприимный регион, но ситуация с коронавирусом потребовала жестких решений. Грузы будут ввозить без препятствий, а вот граждан могут и не пустить. Так губернатор Виктор Томенко объяснил ограничение въезда в регион с 1 мая. Этот вопрос он затронул во время сессии краевого парламента 30 апреля.

"Мы приняли решение, что режим въезда на территорию региона будет ужесточен. Все приезжающие обязаны уйти на самоизоляцию на 14 дней. И при ухудшении самочувствия – обращаться к медикам и специалистам Роспотребнадзора", – сказал Томенко.

Он подчеркнул, что практическая реализация этого решения начнется уже вечером 30 апреля. Хотя ранее сообщалось, что режим будет действовать с 1 мая. Всех пересекающих границы региона ждет тотальный паспортный контроль.

"Обеспечение жизнедеятельности – грузы, продукты – будут проходить проверку, но въезжать без препятствий. А все остальные будут допущены только в исключительном случае и с вручением постановления Роспотребнадзора о соблюдении самоизоляции. Мы – гостеприимный регион, рады всех принимать, но время такое, что и нам не до гостей, и гости не должны никого подвергать риску", – добавил губернатор.

По данным на 29 апреля, в регионе выявлено 348 человек, зараженных коронавирусом.