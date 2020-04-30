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График доставки пенсий в Алтайском крае в мае изменится из-за праздников

, ИА "Амител"
Сильных подвижек не будет
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

В мае из-за праздников и выходных дней график доставки пенсий и иных социальных выплат через "Почту России" изменится. Об этом сообщает пресс-служба правительства Алтайского края.

По заявлению замглавы регионального ПФР Наталии Мочаловой, доставку денег организуют с 2 мая, а за 9 число – с 7 по 8 мая. Выплата пособий через банки пройдет в обычном режиме.

Напомним, что в этом году россияне будут отдыхать с 1 по 5 и с 9 по 11 мая. Как ранее сообщил amic.ru, 28 апреля президент Владимир Путин также объявил дни с 6 по 8 мая нерабочими в рамках борьбы с распространением COVID-19.

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Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

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