11 КПП начнут работу на трассах Алтайского края с 30 апреля

11 временных пропускных пунктов развернут на межрегиональных трассах уже в четверг, 30 апреля. Там будут дежурить сотрудники ГИБДД, Росгвардии, Роспотребнадзора, органов местного самоуправления. Об этом сообщают в Оперативном штабе Алтайского края.

Как уже информировал amic.ru, губернатор Виктор Томенко подписал указ об ужесточении правил въезда в регион. Задача – ограничить посещение Алтайского края для тех, кто приезжает с целью отдыха, туризма и путешествий, а также минимизировать риски появления новых очагов коронавирусной инфекции.

Всем прибывающим в регион придется пройти строгую процедуру паспортного контроля, получить уведомление Роспотребнадзора о необходимости самоизоляции на 14 дней, сообщить о приезде в службу 112. У всех гостей края возьмут информацию о целях приезда, месте и сроках пребывания в регионе.

При этом грузовой транспорт будет следовать в обе стороны также с проверкой, но без препятствий.