Продлили на полгода. Банк ВТБ принимает клиентов с истекшим сроком паспорта

Клиенты ВТБ, которые не получили новый паспорт, могут продолжать пользоваться услугами банка. Обслуживание доступно как в офисах, так и дистанционно. Новые и действующие клиенты банка могут использовать документы, срок действия которых истек или заканчивается в период с 1 февраля по 15 июля 2020 года включительно.

"Сейчас принципиально важно обеспечить граждан полным комплексом финансовых услуг без нарушения режима самоизоляции. Наше решение позволит избежать получения новых документов только для обращения в банк. Мы рады помочь нашим клиентам в этот непростой период", – отметил руководитель департамента розничного бизнеса – старший вице-президент ВТБ Павел Кудрявцев.

Напомним, что ранее ВТБ продлил обслуживание кредитных и дебетовых карт с истекшим в марте сроком действия. Клиенты могут снимать деньги и пополнять карты в банкоматах. Банк также продлил срок хранения заказанных карт, если их не забрали вовремя.