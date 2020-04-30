Минздрав: в России скончалось более 70 врачей с подтвержденным COVID-19

В России с подтвержденным коронавирусом умерло уже более 70 медицинских работников. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на главного внештатного эпидемиолога Минздрава Николая Брико.

По его словам, большинство очагов COVID-19 в регионах находятся в медицинских организациях. Количество переболевших медиков растет, а число скончавшихся уже превысило 70 человек.

Эпидемиолог подчеркнул, что Россия пока не вышла на плато по заболеваемости, но прирост новых случаев постепенно снижается.

Как ранее сообщил amic.ru, на 29 апреля в России было обнаружено почти 100 тысяч случаев инфицирования коронавирусом. В Алтайском крае на данный момент зарегистрировано 382 больных COVID-19.