Эксперты назвали заболевания, которые сильнее всего влияют на смертность при COVID-19

Более половины инфицированных COVID-19 пациентов страдают от одного или нескольких хронических заболеваний, а их смертность превышает норму почти на 40%, пишет издание Daily Mail со ссылкой на отчет группы экспертов организации ISARIC.

По их данным, смертность людей с умственной деменцией на 39% выше средней, Кроме того, чаще летальным исходом заканчиваются случаи инфицирования больных сердечными заболеваниями (31%) и страдающих от ожирения (37%).

Почти пятая часть пациентов (19%) страдает диабетом, столько же — легочными заболеваниями, 15% — болезнями почек, а 14 процентов — астмой, подчеркивают эксперты.

Также риски развития осложнений есть и для курильщиков. В каждом десятом тяжелом случае пациенты имели зависимость от табака.