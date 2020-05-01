Эксперты назвали заболевания, которые сильнее всего влияют на смертность при COVID-19

Более половины инфицированных COVID-19 пациентов страдают от одного или нескольких хронических заболеваний, а их смертность превышает норму почти на 40%, пишет издание Daily Mail со ссылкой на отчет группы экспертов организации ISARIC.
По их данным, смертность людей с умственной деменцией на 39% выше средней, Кроме того, чаще летальным исходом заканчиваются случаи инфицирования больных сердечными заболеваниями (31%) и страдающих от ожирения (37%).
Почти пятая часть пациентов (19%) страдает диабетом, столько же — легочными заболеваниями, 15% — болезнями почек, а 14 процентов — астмой, подчеркивают эксперты.
Также риски развития осложнений есть и для курильщиков. В каждом десятом тяжелом случае пациенты имели зависимость от табака.
Комментарии
" В каждом десятом тяжелом случае пациенты имели зависимость от табака.",а сколько имеют эту зависимость вообще? уж ни как не десять проц.населения курят,не пичкайте горбатой статистикой.
А легочные заболевания 19 % и астма 14 % - это разные?
Попу лярный публицист Невзоров на эту тему постоянно ведёт жаркие споры со своей любимой лошадью.Она ему:"Капля никотина убивает лошадь.Избавлюсь я к чему ты меня приучил ".А он ей:Успокойся,дорогая:всё пучком,не бзди.
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