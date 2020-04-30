Алтайские депутаты поддержали введение налога для самозанятых

Депутаты АКЗС в ходе очередной сессии приняли проект регионального закона, подразумевающего налог на профессиональный доход (или налог для самозанятых), который начнет действовать на территории края с 1 июля 2020 года.

Отмечается, что ставка налога будет равна 4%, а воспользоваться им смогут физические лица, зарабатывающие не более 2,4 миллиона рублей в год. Закон предполагает добровольную постановку на налоговый учет, а также самостоятельное отражение доходов и отсутствие отчетности.

Под профессиональным доходом подразумевается доход физлиц от деятельности, при реализации которой они не имеют работодателя и не привлекают наемных сотрудников по трудовым договорам, а также доход от использования имущества.