Алтайские депутаты поддержали введение налога для самозанятых

Депутаты АКЗС в ходе очередной сессии приняли проект регионального закона, подразумевающего налог на профессиональный доход (или налог для самозанятых), который начнет действовать на территории края с 1 июля 2020 года.
Отмечается, что ставка налога будет равна 4%, а воспользоваться им смогут физические лица, зарабатывающие не более 2,4 миллиона рублей в год. Закон предполагает добровольную постановку на налоговый учет, а также самостоятельное отражение доходов и отсутствие отчетности.
Под профессиональным доходом подразумевается доход физлиц от деятельности, при реализации которой они не имеют работодателя и не привлекают наемных сотрудников по трудовым договорам, а также доход от использования имущества.
Комментарии
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правильно! А то учителя и медики платят налоги, а эти товарищи в тени!
только всем кто мечтает зарегистрировать этот статус советую позвонить в центр занятости и спросить - какое пособие они получать в случае закрытия самозанятости РАЗ и ДВА уточнить в ПФР что в итоге будет с пенсионным счетом от регистрации статуса самозанятый
учителя и медики как раз ничего не платят, ибо на государственном коште, платят те, кто работает на частника. И таки не понятно. Ладно подоходный, но таки львиная доля - соцстрах и пенсионный, они-то как? И как без отчетности, без декораций что ли?
Депутатам Надо думать где денег взять бюджетникам на зп через месяц, дураков НЕТ все кончились совместно с Поддержкой государства, сейчас пойдет вал закрытия и банкротства ИП и ООО а самому пойти и здаться под налог ну это прям как помошь берите кредит чтобы отдать кредит