Арбитражный управляющий из Барнаула украл у предпринимателей почти миллион рублей

В Барнауле 61-летнего арбитражного управляющего осудят за хищение почти миллиона рублей у предпринимателей. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.

В 2016 году к мужчине обратился глава одного из фермерских хозяйств края, а также владелец фирмы с просьбой провести процедуру банкротства их предприятий. Поняв, что клиенты не имеют представления о порядке законного закрытия компаний и условиях платы управляющему, мужчина решил обманным путем получить от них деньги за работу. За полтора года предприниматели частями передали злоумышленнику почти миллион рублей.

Обвиняемый не признал своей вины, утверждая, что деньги брал у бизнесменов в долг, однако следователи опровергли его версию.

На данный момент арбитражник ожидает суда, следствие наложило арест на имущество в размере двух миллионов рублей.