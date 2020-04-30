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Жителей Алтайского края приглашают принять участие в новом танцевальном проекте

, ИА "Амител"
Все проходит по правилам самоизоляции
Фото: photosight.ru

Фото: photosight.ru

29 апреля в Алтайском крае стартует танцевальный проект "Рио-Рита – радость Победы". Для участия в конкурсе нужно отправить свое видео с танцем. 

"В этом году мы не смогли провести полноценный фестиваль, поэтому решили, что все его потенциальные участники могут станцевать в память о той радости, которую принесла Победа. Нам хотелось бы восстановить культуру танцев 40-х годов, научить им молодое поколение", – рассказали организаторы мероприятия. 

Для участия в проекте нужно станцевать и записать танец на видео. Желательно с помощью костюмов воссоздать атмосферу мая 1945 года. Итоги будут подведены в двух номинациях – среди любителей и профессиональных танцоров.

Все участники получат сертификаты, а победителям вручат благодарственные письма губернатора Алтайского края (первое место) и партнеров конкурса (второе и третье место).

Заявки принимаются с 29 апреля по 19 мая на электронную почту larisa-studio@yandex.ru. Ознакомиться с положением можно по ссылке www.larisa-studio.ru.  Итоги будут опубликованы 29 мая на сайте победавкаждомизнас.рф и в соцсетях проекта.

Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

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