Едим дома: сеть закусочных "Вобла" запустила доставку еды в Барнауле

Известная сеть кафе в городе "Вобла" переходит на новый формат работы и запустила службу по доставке еды на дом и в офисы. Нерабочие дни в Алтайском крае из-за коронавируса продлятся минимум до середины мая и многие за время изоляции уже соскучились по вкусным закускам и домашней пище. Пусть сейчас запрещено ходить в бары и закусочные, но создать уютную атмосферу можно у себя дома.

Как это работает?

Все просто и понятно. Сделать заказ можно несколькими способами. Например, зайти на сайт "Воблы" https://voblacafe.ru/, ознакомиться с меню и выбрать себе несколько вкусных блюд. Также можно позвонить по телефону 36-00-36 (с 10.00 до 22.00 ч). Доставить блюда обещают быстро, в течение часа. Доставка на сумму больше 700 рублей будет бесплатной.

Что можно заказать?

По-настоящему домашняя кухня. оливье, винегрет, сельдь под шубой, вареный картофель с луком и маслом, посыпанный свежей зеленью, различные соленья, а также жареные пельмени, хворост, чипсы и гренки. Кроме того, вкуснейшие супы, борщ, солянка и много мяса, куриных крылышек, котлеты, бифштекс, шашлык и многое другое. Голодным не останетесь точно. Все продукты упакованы. В "Вобле" обещают, что еда не успеет остыть, и вы почувствуете, будто блюдо несколько минут назад для вас приготовил шеф-повар кафе.

Что известно о "Вобле"?

Сейчас в Барнауле шесть заведений сети закусочных. Все они ориентированы на любителей культурного отдыха. Цены в кафе демократичные. Средний чек около 250 рублей. В меню исключительно вкусная и полезная домашняя еда.