Половина россиян призналась, что скучает по работе во время карантина

Россияне признались, что тоскуют по работе, и назвали вещи, которых им не хватает на самоизоляции больше всего. Об этом сообщает "Лента.ру" со ссылкой на исследование HeadHunter.
Почти половина россиян рассказали, что они соскучились по живому общению с коллегами. При этом женщины на 3% чаще мужчин говорят о нехватке обычных трудовых будней. Также треть опрошенных говорили о недостатке денег на карантине, а еще треть – о нехватке фитнеса и спорта.
Около 20% жителей страны заявили, что скучают по офисной атмосфере, любимому рабочему месту и развлечениям после трудового дня. При этом некоторая часть призналась, что с карантином объемы работы упали и им бы хотелось большей нагрузки в рабочие часы.
Кроме того, нашелся 1% соотечественников, которые заскучали по пробкам на дорогах и 3% тех, кому не хватает "начальника, одним своим видом стимулирующего к работе".
Ранее amic.ru сообщил, что россияне рассказали о комфортной сумме денег для пребывания на карантине. Для большинства из них она колеблется в районе 80 тысяч рублей.
Комментарии
Я сам скучаю по работе. Но кто меня возьмет? Хоть я и профи по строительству.
Чушь.
Все работают.
Есть такое. Но первые три недели сиделось великолепно!)
О каком карантине вообще речь, у нас ВЫХОДНЫЕ, как сказал царь. Для кого-то они стали отпуском без содержания, а для кого-то вообще увольнением.
а можно опрашивать нормальных и адЭкватных респондентов?
вброс фейковый очередной. почти все как работали так и работают. а " только те, кто без денег остался, и не по работе скучают а по зарплате
Половина россиян
Что за чушь, 90 % работают
30.04.2020 15:17
krash
Совершенно верно.
Не знаю, кто там скучает, мне лично дистанционная работа больше нравится.
30.04.2020 18:56
- гость -
17:09
Вас чморили на работе? Хотите об этом поговорить?
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Видимо его не чморят дома А вас чморят? Хотите об этом поговорить?
30.04.2020 18:56
- гость -
17:09
Вас чмopили на работе? Хотите об этом поговорить?
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Видимо его не чмopят дома А вас чмopят? Хотите об этом поговорить?