Половина россиян призналась, что скучает по работе во время карантина

Россияне признались, что тоскуют по работе, и назвали вещи, которых им не хватает на самоизоляции больше всего. Об этом сообщает "Лента.ру" со ссылкой на исследование HeadHunter.

Почти половина россиян рассказали, что они соскучились по живому общению с коллегами. При этом женщины на 3% чаще мужчин говорят о нехватке обычных трудовых будней. Также треть опрошенных говорили о недостатке денег на карантине, а еще треть – о нехватке фитнеса и спорта.

Около 20% жителей страны заявили, что скучают по офисной атмосфере, любимому рабочему месту и развлечениям после трудового дня. При этом некоторая часть призналась, что с карантином объемы работы упали и им бы хотелось большей нагрузки в рабочие часы.

Кроме того, нашелся 1% соотечественников, которые заскучали по пробкам на дорогах и 3% тех, кому не хватает "начальника, одним своим видом стимулирующего к работе".

Ранее amic.ru сообщил, что россияне рассказали о комфортной сумме денег для пребывания на карантине. Для большинства из них она колеблется в районе 80 тысяч рублей.