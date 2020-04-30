В Госдуме предложили увеличить штрафы за оскорбления в интернете

В России могут увеличить штрафы за оскорбления в интернете до 5-10 тысяч рублей. Такой законопроект подготовил депутат от "Единой России" Александр Хинштейн, сообщает ТАСС.

Парламентарий предложил приравнять оскорбления в Сети к публичным. При этом оскорблением он предлагает считать "унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной, унизительной, оскорбляющей общественную нравственность форме".

Наказание за подобный проступок для физлиц подразумевает штраф в размере от пяти до 10 тысяч рублей, для должностных лиц – от 50 до 100 тысяч рублей, для юридических – от 200 до 700 тысяч рублей.

Хинштейн подчеркнул, что оскорбление, высказанное публично, уже имеет квалифицирующий признак, а интернет, по словам депутата, – это и есть публичность. "Мне кажется, интернет – это максимальная публичность", – сказал он.

Отметим, что в действующей редакции КоАП оскорбление в интернете не является публичным и влечет штраф в размере от 1 до 3 тысяч рублей.

Хинштейн же предлагает увеличить сумму наказания и за обычные оскорбления – до 3-5 тысяч рублей. При этом наказание за нарушение понесут и чиновники, даже если они в тот момент, когда кого-то оскорбляют, находятся не при исполнении обязанностей. Их депутат предлагает штрафовать на 50-100 тысяч рублей или дисквалифицировать на срок до одного года.

"Если в воскресенье, гуляя по улице, чиновник обругает прохожего и пнет пробегающую мимо кошку, он будет нести ответственность именно как чиновник", – отметил автор инициативы.

Отмечается, что текст законопроекта еще не внесли на рассмотрение Госдумы, а депутаты ожидают отзыв кабмина.