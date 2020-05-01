В Роспотребнадзоре рассказали, как вести себя на майских праздниках во время пандемии

Специалисты Роспотребнадзора разработали рекомендации для россиян к майским праздникам. В условиях пандемии необходимы особые правила.

Соотечественникам рекомендуют продолжать строго соблюдать режим самоизоляции и отказаться от всех возможных контактов. Для тех, кто все-таки решится выехать за город, сформулированы несколько основных правил: отказаться от общественного транспорта, всегда помнить о гигиене, не ходить по высокой траве, из-за того что начался сезон клещей, не употреблять алкоголь, чтобы не ослаблять иммунитет.

Полный список рекомендаций, подготовленных Роспотребнадзором, представлен на карточках.