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Рисуем якобы плюсы. Алтайские депутаты поспорили, но приняли налог для самозанятых

, ИА "Амител", Александра Черданцева
Власти ожидают, что к концу года на новый режим перейдет более 4000 человек
Фото: tvzvezda.ru

Фото: tvzvezda.ru

Алтайский край не стал больше смотреть на чужие эксперименты по введению налога на профессиональный доход и ввел его у себя. С 1 июля самозанятые региона добровольно могут зарегистрировать свой бизнес и платить в бюджет от 4 до 6% годового дохода. Но перед принятием закона депутаты краевого парламента долго спорили. Сторонники нового фискального режима заявляют, что он поможет мелкому бизнесу легко выйти из тени и претендовать на помощь государства. Противники же считают, что в реальности страна ничем не поможет домашним кондитерам и парикмахерам, а потому их надо оставить в покое. Аргументы за и против внимательно выслушал корреспондент amic.ru.

Стимул для выхода из тени

"Мы создаем стимул для вывода части занятых из теневого сектора экономики и даем возможность действующим индивидуальным предпринимателям оптимизировать свои налоговые расходы. Переход на систему добровольный. Но на фоне коронавируса наглядно прослеживается преимущество ведения официального бизнеса – возможность пользоваться широким перечнем государственной поддержки бизнеса", – сказал на сессии АКЗС 30 апреля начальник управления Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры Александр Евстигнеев.

Перейти на режим могут парикмахеры, массажисты, таксисты, кондитеры, косметологи, сантехниками и многие другие, а также ИП, которые работают на себя, не имеют сотрудников в штате и в год зарабатывают не более 2,4 млн рублей. Платить они будут 4% от дохода, если работают с физлицами, 6% – с ИП и юридическими лицами.

Власти региона рассчитывают, что до конца года официальный статус "самозанятый" получат около четырех тысяч нелегалов.

Александр Евстигнеев напомнил, что предпринимательская деятельность без юридического оформления незаконна. Но при этом подчеркнул: на новый режим никого переходить не заставляют. Сейчас это только по желанию.

В России в этот статус добровольно перешли уже более 600 тысяч самозанятых и ИП. В Новосибирской области – около четырех тысяч, в Красноярском крае – восемь тысяч, в Омской области – более трех тысяч.

Нелегалам это нужно

Сторонники налога уверены, что им воспользуются многие самозанятые.

Вот, например, по словам бизнесмена, члена фракции ЕР Юрия Матвейко, бизнес-сообщество давно призывало к этому решению.

"Это добровольное решение предпринимателя. Если он не хочет, то работает, как и раньше. Но режим позволит перейти в законную плоскость немалому количеству бизнесменов. И не в самые простые времена это какая-никакая копеечка в бюджет региона", – сказал он.

Его коллега по фракции, бизнесмен Альберт Лунев сказал, что даже знает тех, кому такой режим поможет. Одно из его предприятий производит облепиховый сок. И готово покупать ягоду у населения, но не может этого сделать, ведь они работают нелегально.

Председатель комитета АКЗС по бюджету и налогам Владимир Устинов (тоже единоросс) говорит,  что пандемия высветила многие проблемы предпринимателей из серого сектора экономики. Они пострадали, а получить поддержку государства теперь не могут.

Александр Лазарев считает, что принимать закон нужно даже без оглядки на пандемию.

Поддержали новый режим и либерал-демократы. Представитель ЛДПР Андрей Секрета уверен: властям следовало бы рассмотреть и другие меры поддержки бизнеса. Но и эту принять надо, иначе самозанятые Алтая будут в более худшем положении, чем в регионах, где такой налог уже принят.

Тормоз для бизнеса

Противники нового режима налогообложения же считают, что это только ухудшит состояние мелкого предпринимательства, да и время неподходящее.

"Мы рисуем якобы плюсы в регистрации самозанятых, а на деле это будет просто дополнительная категория населения, облагаемая налогом. Платить больше должны те, кто имеет сверхдоходы, а не те, кто зарабатывает на хлеб своим трудом", – сказала глава фракции КПРФ Мария Прусакова.

Резко против выступил и главный оппозиционер седьмого созыва АКЗС, каменский справедливоросс Василий Железовский.

"Парикмахеры и таксисты и так не просят ни копейки от государства и зарабатывают себе на жизнь в сложных условиях. И неправильно их называть теневым сектором, они ведь тоже платят в казну: транспортные, имущественные и многие другие косвенные налоги и пошлины. Введение этого налога – тормоз для развития предпринимательства", – уверен он.

В целом "Справедливая Россия" приветствует выход самозанятых из тени. Ведь они тоже нуждаются и в поддержке, и в накоплении пенсионного стажа, медицинском и социальном страховании.

"Но зачем принимать закон во время пандемии? Парикмахеры, косметологи и кондитеры пострадали больше всех. Они закрылись, потеряли заказы. Им нужны прямые меры помощи, а мы вводим новые налоги", – добавил глава фракции СР Александр Молотов.

Итог: за принятие закона проголосовали 50 (единороссы и либерал-демократы) из 64 депутатов, присутствовавших на сессии. Один выступил против, один не голосовал вообще, а еще 12 воздержались от голосования (это коммунисты и справедливороссы). О том, кто и на каких условиях сможет стать частью государственной фискальной системы, читайте в материале "Налог для самозанятых. Кого это коснется и кому будет выгодно". А мнение самих самозанятых тут: "Пошлина на тортики. Что думает микробизнес о налоге для самозанятых".

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Читайте также в сюжете: Парламент Алтайского края
Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

30.04.2020 14:52
Евгений

Я не знаю, какой там эффект будет от перехода из теневого бизнеса в законный, но вот тем, кто уже зарегистрирован как ИП на других системах налогообложения и подходит для системы налогообложения НПД (этот самый налог на самозанятых) и у кого при этом крайне небольшие доходы - это будет как глоток свежего воздуха, ибо не надо будет платить грабительские страховые взносы, да и с самих доходов придётся меньше платить.

30.04.2020 15:12
Гость

Добровольно платить налоги этому государству станет ну какой-то совсем уже психически больной человек.

30.04.2020 15:12
- гость -

Что они там бормочут про помощь? Кому из легальных мелких ИП (сапожник-портной-парикмахер и т.п.) государство уже помогло? Реально, а не бла-бла-бла? Ничего личного - просто интересно посмотреть на этого счастливчика.

30.04.2020 15:21
Гость

30.04.2020 15:12
Гость
Не соглашусь за психически больных- есть знакомая,неофициально оказывающая услуги населению.Иногда поступают заявки от организаций,но тем нужно документальное подтверждение расходов. Как ей быть? Отказываться от работы? Или лучше добавить 6%
и заплатить налог?

30.04.2020 15:24
- гость -

Пора их посылать. Времена изменились.

30.04.2020 15:27
- гость -

Единоросы в своей красе-дерем шкуру с баранов пока они еще шевелятся. Вы о какой помощи государства сейчас вспомнили?! Вы всех топите давным давно. Даже во время чумы готовы ободрать, хоть бы дождались когда эта вакханалия закончится.

30.04.2020 15:31
Алиса

"Малый" бизнес должен быть совсем освобожден от всех налогов и сборов.

30.04.2020 15:33
- гость -

Прусакова! Мы тебя любим!!!

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