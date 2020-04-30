Еще один город и один район. Карта распространения COVID-19 в Алтайском крае

В Алтайском крае на 30 апреля подтверждены 382 случая заражения коронавирусом. Как уже сообщал amic.ru, за минувшие сутки выявили 34 новых заболевших.

Впервые диагноз COVID-19 подтвержден в Славгороде (два человека) и в Тальменском районе (по одному в Тальменке, Ларичихе и Наумово).

Таким образом, на сегодняшний день случаи заражения коронавирусом в Алтайском крае распределились так:

Змеиногорский район – 159 заболевших;

Барнаул –102;

Бийск – 35;

Поспелихинский район (с. Поспелиха и с. Николаевка) – 19;

Павловский район (Павловск, Шахи, Комсомольский, Новые Зори) – 9;

Рубцовск – 7;

Горняк, Камень-на-Оби и Новичихинский район (с. 10 лет Октября и с. Новичиха) – по 6;

Рубцовский район (с. Веселоярск, с. Новониколаевка) – 5;

Немецкий национальный (Гальбштадт, с. Кусак) и Первомайский районы (Логовское, Первомайское, Березовка) – по 4;

Тальменский (Тальменка, Ларичиха и Наумово) и Крутихинский (Крутиха) районы – по 3;

Славгород и Советский район (Советское) – по 2;

Яровое, Заринск, Новоалтайск, Троицкий (Троицкое), Целинный (с. Верх-Марушка), Родинский (п. Мирный), Михайловский (Михайловское), Романовский (Сидоровка), Егорьевский (с. Первомайское) и Кулундинский (с. Кулунда) районы – по 1.