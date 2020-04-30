Еще один город и один район. Карта распространения COVID-19 в Алтайском крае

В Алтайском крае на 30 апреля подтверждены 382 случая заражения коронавирусом. Как уже сообщал amic.ru, за минувшие сутки выявили 34 новых заболевших.
Впервые диагноз COVID-19 подтвержден в Славгороде (два человека) и в Тальменском районе (по одному в Тальменке, Ларичихе и Наумово).
Таким образом, на сегодняшний день случаи заражения коронавирусом в Алтайском крае распределились так:
Змеиногорский район – 159 заболевших;
Барнаул –102;
Бийск – 35;
Поспелихинский район (с. Поспелиха и с. Николаевка) – 19;
Павловский район (Павловск, Шахи, Комсомольский, Новые Зори) – 9;
Рубцовск – 7;
Горняк, Камень-на-Оби и Новичихинский район (с. 10 лет Октября и с. Новичиха) – по 6;
Рубцовский район (с. Веселоярск, с. Новониколаевка) – 5;
Немецкий национальный (Гальбштадт, с. Кусак) и Первомайский районы (Логовское, Первомайское, Березовка) – по 4;
Тальменский (Тальменка, Ларичиха и Наумово) и Крутихинский (Крутиха) районы – по 3;
Славгород и Советский район (Советское) – по 2;
Яровое, Заринск, Новоалтайск, Троицкий (Троицкое), Целинный (с. Верх-Марушка), Родинский (п. Мирный), Михайловский (Михайловское), Романовский (Сидоровка), Егорьевский (с. Первомайское) и Кулундинский (с. Кулунда) районы – по 1.
Комментарии
ну все, вышли на плато, пора делать послабления
Один вопрос, вот в тех районах где по 1 человеку заболело это все одинокие сироты сидящие в строгой изоляции, если от одного вахтовика схватили 140 человек, выходит как то мутно прям очень мутно
Согласен с гостем 14:47 вообще не стыковки какие-то...