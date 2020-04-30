Кабмин продлил ограничение для въезда иностранцев в Россию на неопределенный срок

Временное ограничение въезда в Россию для иностранцев и лиц без гражданства продлевается на неопределенный срок, следует из нового распоряжения, сообщает ТАСС.

"Пока нельзя назвать точную дату, когда ограничения, введенные из-за коронавируса, будут полностью сняты, в том числе по пересечению границ России", – заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.

Руководитель российского правительства добавил, что распоряжение будет действовать до тех пор, пока эпидемиологическая обстановка в стране не улучшится.

Согласно тексту документа, ограничения сняли на пересечение границы для россиян, которые имеют иное гражданство, вид на жительство или другой документ, подтверждающий право на постоянное проживание в иностранном государстве, для однократного выезда за пределы РФ к месту постоянного проживания.

Кроме того, ограничения на въезд отменяются для участников госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению на территорию России соотечественников, проживающих за рубежом, а также лиц, которые участвуют в наладке и техническом обслуживании оборудования иностранного производства и внесенных в специальный список, утвержденный ФСБ РФ.

Ранее amic.ru писал, что запрет на въезд иностранцев будет действовать с 18 марта по 1 мая. Однако в новом распоряжении, опубликованном на сайте кабмина, теперь нет информации о том, когда он будет снят.