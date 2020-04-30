Барнаульцев предупреждают об открытых колодцах

Барнаульский водоканал предупреждает горожан об открытых люках на улицах города. Об этом сообщает пресс-центр мэрии Барнаула.

С начала года в организацию поступило более 160 заявок об открытых коллекторах. Одни крышки сдвигаются местными жителями для пропуска талой воды, другие же становятся добычей сборщиков металла.

Директор по производству "Росводоканал Барнаул" Дмитрий Бычков отметил, что компания постоянно проводит обследование водопроводных и канализационных колодцев. Также составлен электронный реестр с подробной информацией о каждом люке, и в случае его кражи специалисты приедут с заранее заготовленной заменой.

Компания подчеркнула, что открытые колодцы опасны для людей и животных, а также часто становятся причиной ДТП. В Водоканале просят жителей города сообщать обо всех открытых коллекторах по телефону 28-22-00.