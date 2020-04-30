Четверг, 30 Апрель, 22:41

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 72,73
€ 79,12
15°

106498 +7099
Обь
461см +13


Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Первомай-2020 Коронавирус на АлтаеДень Победы-2020
Новости

Барнаульцев предупреждают об открытых колодцах

, ИА "Амител"
С начала года в Росводоканал поступило более 160 сообщений от горожан
Фото: kaluga24.tv

Фото: kaluga24.tv

Барнаульский водоканал предупреждает горожан об открытых люках на улицах города. Об этом сообщает пресс-центр мэрии Барнаула.

С начала года в организацию поступило более 160 заявок об открытых коллекторах. Одни крышки сдвигаются местными жителями для пропуска талой воды, другие же становятся добычей сборщиков металла.

Директор по производству "Росводоканал Барнаул" Дмитрий Бычков отметил, что компания постоянно проводит обследование водопроводных и канализационных колодцев. Также составлен электронный реестр с подробной информацией о каждом люке, и в случае его кражи специалисты приедут с заранее заготовленной заменой.

Компания подчеркнула, что открытые колодцы опасны для людей и животных, а также часто становятся причиной ДТП. В Водоканале просят жителей города сообщать обо всех открытых коллекторах по телефону 28-22-00.

Материалы по теме

 

Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
22:31
Каждый пятый россиянин уехал за город на время самоизоляции 0
22:01
Барнаульцев предупреждают об открытых колодцах 0
21:31
Красную звезду установили в центре Барнаула 0
21:01
"Хорошее название". Владимир Путин пообщался с волонтером из алтайского села Киска 3
20:38
Как росло число зараженных COVID-19 в Сибири. Инфографика 0
20:19
Минздрав: персонал рубцовского госпиталя обеспечен защитными средствами 0
20:10
Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 32 1
19:43
На дне Обского моря нашли могилу статского советника, жившего в Барнауле 0
19:20
Письмо солдата Великой Отечественной спустя 77 лет получила его внучка 0
19:06
Правительство выделило 30 млрд рублей на поддержку обманутых дольщиков 2
18:45
"Предприятие поддерживает". Шахтеры из Змеиногорской ЦРБ о лечении в стационаре 1
18:31
Красота или здоровье? Новые послабления Томенко вызвали дискуссию в Instagram 1
18:00
Погрузчик задел ЛЭП в Барнауле. Два человека в реанимации 4
17:42
Тяти больше нет. История о том, как семьи выживали без отцов, дедов и братьев 0
17:35
Налечила. Особняк под Нью-Йорком за 430 млн рублей нашли у Елены Малышевой 22
17:24
Стало известно, на какой срок работникам алтайского рудника вдвое увеличили зарплату 0
17:10
В АлтГТУ началась онлайн-защита выпускных работ 2
17:00
Люди в масках. Фоторепортаж с первой онлайн-сессии АКЗС 1
16:43
Вячеслав Франк попросил барнаульцев не нарушать режим самоизоляции в праздники 12
16:37
Кабмин продлил ограничение для въезда иностранцев в Россию на неопределенный срок 1
16:27
Белым-бело. Накануне Первомая в Барнауле расцвели яблони 3
16:22
С таким не живут. Доктор Мясников рассказал об уникальном пациенте с коронавирусом 5
16:15
Заведующий коронавирусной больницей на Алтае оправдался за просьбу помочь медикам 17
16:04
Еще шесть детей заболели COVID-19 в Алтайском крае 0
15:55
Алтайский театр драмы завершает сезон онлайн-спектаклей 0
15:44
Число зараженных COVID-19 в России перевалило за 100 тысяч 9
15:36
Едим дома: сеть закусочных "Вобла" запустила доставку еды в Барнауле 0
15:25
В закрытом гробу. Похоронные службы рассказали о правилах захоронения умерших с COVID 12
15:16
Масштабное половодье может прийти на Алтай на полмесяца раньше обычного 2
15:05
Трассу здоровья в Барнауле посещать нельзя 9
14:56
Пива много не бывает. Как в Алтайском крае предлагают ограничить работу "пивнушек" 6
14:45
Рисуем якобы плюсы. Алтайские депутаты поспорили, но приняли налог для самозанятых 19
14:30
Еще один город и один район. Карта распространения COVID-19 в Алтайском крае 5
14:18
Жительницу Барнаула обманули при покупке детской коляски 0
14:04
Продлили на полгода. Банк ВТБ принимает клиентов с истекшим сроком паспорта 0
13:55
В Госдуме предложили увеличить штрафы за оскорбления в интернете 20
13:46
Арбитражный управляющий из Барнаула украл у предпринимателей почти миллион рублей 1
13:35
Половина россиян призналась, что скучает по работе во время карантина 11
13:23
Гуманитарную помощь доставили в Змеиногорский район 1
13:10
Жителей Алтайского края приглашают принять участие в новом танцевальном проекте 0
12:57
Минздрав: в России скончалось более 70 врачей с подтвержденным COVID-19 15
12:40
Коронавирус в Алтайском крае выявили еще у 34 человек 17
12:39
Алтайские депутаты поддержали введение налога для самозанятых 21
12:26
Пропускной режим на границах Алтайского края. Как теперь въехать в регион? 26
12:16
Турбизнесу Белокурихи разрешили не платить курортный сбор до конца года 1
12:07
11 КПП начнут работу на трассах Алтайского края с 30 апреля 0
11:53
График доставки пенсий в Алтайском крае в мае изменится из-за праздников 0
11:40
Житель Алтая облил бензином знакомую, пытаясь прогнать ее из дома 2
11:29
Жители Алтайского края стали меньше пользоваться электричеством и платить за него 20
11:14
От шины до сервиса. Как центр запчастей помогает в борьбе с СOVID-19 0
11:02
Парикмахерским и магазинам одежды разрешили работать, но не всем. Что это значит? 4
10:49
Нам не до гостей. Губернатор Томенко объяснил строгий контроль въезда в Алтайский край 18
10:33
Пьяный тюменский турист проспал рейс из Таиланда и очутился на Алтае 8
10:20
Вторичный рынок автомобилей в Алтайском крае незначительно упал 2
10:06
Как поменять счетчик во время коронавируса. Задай вопрос директору БГЭС
Свои обращения можете оставлять уже сейчас в комментариях под этой новостью
10:01
Выгодная покупка. "Алгоритм" рассказал о льготной ипотеке под 6,5% годовых 0
09:55
Михаил Мишустин разрешил россиянам с двойным гражданством покинуть страну 17
09:41
Песков рассказал об "очень большом риске" второй волны коронавируса 21
09:29
Россияне потеряли интерес к алкоголю и нездоровой пище 10
09:17
COVID уйдет, а эти останутся: в крае не затихают споры вокруг выборов в ОПАК 2
09:05
Сел и поехал. Где купить подержанный автомобиль, который не заставит вас страдать 3
08:47
Барнаульские студенты изобрели противовирусный брелок 28
08:31
Планерки по Zoom, продажи по Skype. Как "удаленка" изменила работу компаний Барнаула 0
08:17
Скандал на шоу "Маска". Победителя обвинили в плагиате 12
08:04
"Дома простоят 300 лет". Как алтайский завод захватывает "кирпичный" рынок Сибири 3
07:50
Что нужно делать, если вас укусил клещ. Инфографика 8
07:35
"Еле ползаем": директор вокзала в Барнауле об убытках и отмененных рейсах 21
07:24
Еще ужесточат, чтобы потом смягчить. Какие изменения вступят в силу в мае 2020 года? 5
07:14
Пухляш сменил пол в дачной пародии на клип Uno группы Little Big 11
07:03
Нейрохирург рассказал о связи между COVID-19 и инсультом 1
06:51
Мир, труд, гулять не дают. Как весело провести майские праздники не выходя из дома? 0
06:32
"Маска позора" и проклятые игрушки. Музеи соревнуются в самых страшных экспонатах 0
06:15
Жительница Алтая решила стать трейдером и потеряла 10 тысяч рублей 7

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА АМИТЕЛ Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ТУ22 — 00695 от 14.08.2017 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.