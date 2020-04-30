Трассу здоровья в Барнауле посещать нельзя

Барнаульскую Трассу здоровья в Ленточном бору на данный момент посещать нельзя. Об этом в ходе онлайн-брифинга 30 апреля заявил глава алтайского МЧС Александр Макаров.

По его словам, эта локация попадает под действие сразу двух документов. Во-первых, под указ губернатора о самоизоляции, а во-вторых, под запрет на посещение лесов в связи с пожароопасным сезоном.

Как рассказал Макаров, количество пожаров в лесах региона резко выросло. На данный момент зафиксировали 81 возгорание, в прошлом году на этот момент их было 28.

Как уже сообщал amic.ru, в Алтайском крае на 30 апреля подтверждены 382 случая заражения коронавирусом. 44 человека уже вылечились.