Еще шесть детей заболели COVID-19 в Алтайском крае

За последние сутки в Алтайском крае выявили еще шестерых детей с коронавирусом. Всего за время пандемии в регионе COVID-19 подтвердили у 32 несовершеннолетних.

Напомним, по словам главы краевого Минздрава Дмитрия Попова, большинство детей и подростков проходят лечение в инфекционном госпитале, открытом на базе Центра охраны материнства и детства.

Как ранее сообщал amic.ru, за минувшие сутки в крае выявлено 34 новых случая инфицирования, общее число зараженных достигло 382. В связи с выздоровлением из больниц выписано 44 человека, один человек скончался.

В России число инфицированных перевалило за 100 тысяч. Умерли от осложнений, вызванных коронавирусом, 1073 человека.