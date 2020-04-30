Вячеслав Франк попросил барнаульцев не нарушать режим самоизоляции в праздники

Глава Барнаула Вячеслав Франк обратился к жителям города перед майскими праздниками. Обращение опубликовано на официальном сайте города.
"В период майских праздников убедительно прошу вас воздержаться от поездок к родственникам, друзьям, знакомым. Не покидайте пределы региона! Поздравьте своих близких по телефону или онлайн. Продолжайте соблюдать режим самоизоляции! Используйте маски и перчатки, старайтесь выдерживать безопасную дистанцию на улице, в общественном транспорте и при посещении магазинов", – сказал Франк.
Градоначальник также обратился к садоводам и попросил их соблюдать все рекомендации Роспотребнадзора.
"Особая просьба к пожилым людям: постарайтесь оставаться дома, ограничьте личные контакты. Самое главное сейчас – сохранить здоровье", – добавил Франк.
Комментарии
Так точно товарищ майор!
Не подведём.
Другой фотки нет? Надоела эта вечно молящаяся.
Начальник штаба, не хухры-мухры.
Про общественный транспорт поподробнее, пожалуйста. Объясните владельцам ОТ, чтобы они нанесли разметку в ОТ по 1,5 метра. И про магазины. Уважаемый мэр был там? У продавцов маски спущены с носа, руками эти маски тыркают туда-сюда. Потом этими же руками берут продукты и пробивают их. Беспорядок везде полнейший.
Кто такой этот Франк и откуда он взялся?
1724 Откуда и все.
уважаемый мэр барнаула почему сократили садовоческие автобус