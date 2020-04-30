Вячеслав Франк попросил барнаульцев не нарушать режим самоизоляции в праздники

Глава Барнаула Вячеслав Франк обратился к жителям города перед майскими праздниками. Обращение опубликовано на официальном сайте города.

"В период майских праздников убедительно прошу вас воздержаться от поездок к родственникам, друзьям, знакомым. Не покидайте пределы региона! Поздравьте своих близких по телефону или онлайн. Продолжайте соблюдать режим самоизоляции! Используйте маски и перчатки, старайтесь выдерживать безопасную дистанцию на улице, в общественном транспорте и при посещении магазинов", – сказал Франк.

Градоначальник также обратился к садоводам и попросил их соблюдать все рекомендации Роспотребнадзора.

"Особая просьба к пожилым людям: постарайтесь оставаться дома, ограничьте личные контакты. Самое главное сейчас – сохранить здоровье", – добавил Франк.