В АлтГТУ началась онлайн-защита выпускных работ

Защита первых выпускных работ в дистанционном режиме прошла в "Политехе" 30 апреля 2020. Комиссия и студенты были подключены к видеоконференции на платформе Cisco WebEx. Защищались слушатели программы профессиональной переподготовки "Энергетика и электротехника".

"Сегодня они успешно выступили перед итоговой аттестационной комиссией. Студенты получат дипломы о переподготовке. Программа обучения разработана с учетом деятельности специалистов. В конце каждого образовательного модуля слушатели сдавали зачеты", – говорит проректор по непрерывному образованию АлтГТУ Станислав Хомутов.

Переподготовку прошли руководители предприятий ОАО "Алтай-кокс" и производственного отделения "Алтайэнерго" ("Россети Сибирь").

По словам проректора Станислава Хомутова, в ближайшее время так же онлайн защитятся работники бюджетных структур – слушатели программ повышения квалификации для специалистов, ответственных за энергосбережение и энергетическую эффективность.

Защита выпускных квалификационных работ студентов АлтГТУ начнется в июне и тоже пройдет дистанционно.