Заведующий коронавирусной больницей на Алтае оправдался за просьбу помочь медикам

Заведующий ковидным госпиталем горбольницы №3 Рубцовска Андрей Гончаров оправдался перед Минздравом за просьбы о помощи. Ранее и.о. главврача медучреждения Василий Русских пожаловался на то, что врачи и медицинский персонал учреждения испытывают острую нехватку средств индивидуальной защиты.

Сейчас, по утверждению Гончарова, все вопросы решены. Лекарства и СИЗы прибывают в больницу, а для персонала организовано питание.

"Заключили договор, выделили деньги. Конечно, тяжело нам было, но нашли, изыскали, организовали. Питание очень хорошее, сотрудники все очень довольны", – сказал заведующий.

При этом на видео Гончаров стоит в обычной медицинской маске, отмечает "Банкфакс".