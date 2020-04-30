Заведующий коронавирусной больницей на Алтае оправдался за просьбу помочь медикам

Заведующий ковидным госпиталем горбольницы №3 Рубцовска Андрей Гончаров оправдался перед Минздравом за просьбы о помощи. Ранее и.о. главврача медучреждения Василий Русских пожаловался на то, что врачи и медицинский персонал учреждения испытывают острую нехватку средств индивидуальной защиты.
Сейчас, по утверждению Гончарова, все вопросы решены. Лекарства и СИЗы прибывают в больницу, а для персонала организовано питание.
"Заключили договор, выделили деньги. Конечно, тяжело нам было, но нашли, изыскали, организовали. Питание очень хорошее, сотрудники все очень довольны", – сказал заведующий.
При этом на видео Гончаров стоит в обычной медицинской маске, отмечает "Банкфакс".
Комментарии
Били?
Раб
Теперь еще и оправдываться будут и отписываться. Что же мне это напоминает? А, да, 70 человек медицинских работников умерли от COVID.
Че ж раньше то не нашли
Это какой то позор...
Кому то быть Воином, кому то Врачом. Жаль в стране Воинов не осталось. А к Врачам претензий нет.
Утром пишут реальные вещи,вечером начинаются оправдания. Уже никто не верит этим объяснениям"не так поняли", "фото для личного пользования" и т. д.
Это не Василий Русских ! Привлечь надо вас (вас именно с маленькой) за фейк
Кгбэшники пригрозили статьёй за икстримизьм. А врач зассал. "Нету буйных, вот и нету вожаков". В. Высоцкий
это позор чиновникам, заставившим врача заниматься оправданиями, вместо своих прямых обязанностей