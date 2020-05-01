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Поездом, самолетом, автомобилем: как с 1 мая выехать из "закрытого" на карантин Алтая

, ИА "Амител", Вячеслав Кондаков
Въезд и выезд в регион ужесточили по указу Виктора Томенко
Фото: sputniknewslv.com

Фото: sputniknewslv.com

С 1 мая в Алтайском крае ужесточат режим для всех прибывающих. На въездах в край со стороны других субъектов страны установят 11 временных пропускных пунктов, где все прибывающие будут проходить паспортный контроль, там же им вручат уведомление о 14-дневной самоизоляции. Без особого повода въехать в регион не получится. Также будет сложно попасть и в соседние Новосибирскую область и Республику Алтай, где введены аналогичные требования к приезжающим. Рассказываем, как можно уехать из Алтайского края с 1 мая или, наоборот, вернуться обратно. 

Автобусом

Не получится. Как пояснил amic.ru директор автовокзала Барнаула Алексей Богданов, из-за жестких ограничительных мер и катастрофического падения пассажиропотока на 80% на предприятии приняли решение закрыть временно все направления в другие регионы страны с 1 мая. Как только все ограничительные меры будут сняты – рейсы вновь вернут в расписание автовокзала.

"Мы вынуждены закрыть все такие рейсы. Без слез не глянешь, как автобус до Новосибирска, рассчитанный на 49 мест, везет трех человек", – рассказал директор предприятия.

Поездом

Отличный вариант. В РЖД amic.ru пояснили, что отменять рейсы не собираются. Электрички из Барнаула будут ходить по расписанию. Транзитные поезда в другие регионы страны, которые следуют через Новосибирскую область, также будут и дальше следовать согласно графику. Только вот зампредседателя правительства региона Игорь Степаненко на недавней пресс-конференции сообщил, что электричка маршрута Барнаул – Черепаново (Новосибирская область) за пределы региона не выйдет. "Хочу предупредить о том, что до конечной точки электричка не доедет. Она прибудет до границы Алтайского края. Это, насколько я знаю, остановка "Красный боец". А далее электричка не следует", – сообщил Степаненко.

Самолетом

Как пояснили в барнаульском аэропорту, закрывать авиасообщение между Новосибирском и Алтайским краем не планируется. Однако из-за небольшого количества пассажиров некоторые рейсы могут отменить. По прилете в Барнаул или в Новосибирск вас обяжут отправиться на две недели на самоизоляцию. Так что никаких поблажек для авиапассажиров нет. Билет из Барнаула в Новосибирск сейчас обойдется примерно в 1800 рублей. 

Автомобилем

Самый надежный способ. Но ваш автомобиль в любом случае остановят. На границах с соседними областями установили 11 специальных пропускных пунктов, где сотрудники ГИБДД, Росгвардии, Роспотребнадзора и органов местного самоуправления будут проверять въезжающих и выезжающих.

Власти края предупредили людей об ограничительных мерах заранее – за три дня, чтобы они успели покинуть регион или, наоборот, вернуться, чтобы не попасть на двухнедельную самоизоляцию. Поэтому вы можете с 1 мая уехать в Новосибирскую, Кемеровскую области или Республику Алтай, но только будьте готовым к неудобствам и двухнедельному карантину. 

Что вас ждет на границе?  

Вам придется пройти строгую процедуру паспортного контроля. У вас спросят о целях визита, уточнят, куда именно вы направляетесь. Аналогичные меры действуют и для тех, кто выезжает в другие регионы страны с 1 мая. Грузовой транспорт будет следовать в обе стороны также с проверкой, но без особых препятствий.

Усиленный контроль для всех видов транспорта будет действовать с 1 по 11 мая. А дальше власти будут смотреть на эпидемиологическую ситуацию в регионе.

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Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

Комментарии

1.05.2020 09:46
- гость -

До Горно-Алтайска автобусы едут. Хоть какой то просвет в жизни. Не все могут на автомобиле. Домой люди возвращаются, к родителям, к любимым. До абсурда доводить не надо.

1.05.2020 10:04
- гость -

Поздно... Два месяца назад нужно было закрывать...

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