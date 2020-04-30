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Налечила. Особняк под Нью-Йорком за 430 млн рублей нашли у Елены Малышевой

, ИА "Амител"
На сдачу она приобрела две квартиры – по 2 млн долларов каждая
Особняк, который по документам принадлежит телеведущей

Особняк, который по документам принадлежит телеведущей

Фонд борьбы с коррупцией нашел огромный особняк за 6,4 млн долларов, который принадлежит телеведущей Елене Малышевой. Резиденция находится в 20 километрах от Нью-Йорка. 

Согласно договору купли-продажи, семья Малышевых приобрела домик в Америке в 2016 году. По курсу того времени в рублях он стоил 430 миллионов. В особняке 21 комната, а его общая площадь составляет 1100 квадратных метров. Дом оборудован мраморными каминами и антикварной мебелью. Здесь живет 32-летний сын Малышевой, Юрий. В далеком 2012 году с экранов телевизора он пел "песню яичек", а сегодня работает доктором в больнице Нью-Йорка. 

Кроме того, в самом Нью-Йорке, почти в самом центре – на Парк Авеню, семья имеет две квартиры, каждая по 110 квадратных метров. Их общая стоимость составила 4,2 млн долларов. 

Сама Малышева информацию о недвижимости, которая может принадлежать ее семье, не комментировала, пишет Znak

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

30.04.2020 17:40
гость

Малышева тоже должна выехать в США. Один раз

30.04.2020 17:42
гость

Надо чтобы она именно сейчас выехала и как раз в Нью Йорк

30.04.2020 17:43
гость

Налечила

Это что за намек на блондинку на дорогом авто?

30.04.2020 17:52
- гость -

Настоящие врачи лечат, а эта... шоу-баба, которая не является по сути врачом деньги зашибает. Странная страна, не ценит тех, кто работает, ценит клоунов.

30.04.2020 18:00
- гость -

Я считаю, это совершенно неадекватные гонорары для "звезды" с госканала, живущего на субсидии из бюджета.

30.04.2020 18:02
- гость -

За лечение больных с вирусом на передовой деньги получила

30.04.2020 18:09
солдат

Уважаемый гость. Это ты так считаешь. А государство таким образом деньги за рубеж и выводит. Субсидии это наши с тобой налоги.

30.04.2020 18:10
- гость -

Может сын в НЮ налечил??

30.04.2020 18:11
- гость -

Слишком жирно все эти клоуны живут , при этом не уважают ни страну ни народ российский. Гнать их надо отсюда.

30.04.2020 18:14
- гость -

ведущая полностью финансируемого из бюджета канала зарабатывает как Гвинет Пелтроу в лучшие годы.

30.04.2020 18:29
- гость -

30.04.2020 18:14
- гость -
ведущая полностью финансируемого из бюджета канала зарабатывает как

А почему? А потому что находятся ..., которые это смотрят!

30.04.2020 18:34
- гость -

движемся к развитому капитализЪму.
в США 70% ВВП от услуг.
певцы головой.
пинальшики и бросальщики мяча
гвинеты из голливуда.
а домик навальный нарыл-ли.
свои своему информацию сдали

30.04.2020 18:43
гость

При всём негативе признайте, что она, в отличие от других героев не скоммуниздила эти средства, не нравится - не смотрите её здоровье-шоу!

30.04.2020 18:50
Гость

Это какой же гонорар получил её сынок за песню про яички в 2102 году,

30.04.2020 18:54
Гость

И после всего этого , она вещает с экранов , что мальчику Ване нужна помощь финансовая на операцию .. Жуть !

30.04.2020 18:57
- гость -

30.04.2020 18:54
Гость
И после всего этого , она вещает с экранов

И не только она, заметьте...

30.04.2020 18:58
Пионер

При всём негативе признайте, что она, в отличие от других героев не скоммуниздила эти средства, не нравится - не смотрите её здоровье-шоу!

Давайте переместим её шоу с госканала на частный и узнаем истинную стоимость данного искусства.

30.04.2020 19:11
гость


Пионер
При всём негативе признайте, что она, в отличие от других героев не скоммуниздила эти средства, не нравится - не смотрите её здоровье-шоу!

в том то и дело, что деньги ей выделяются из бюджета, а за какие такие дела? за то что она восхваляет... впрочем посмотрите расследование Навального, сами все поймете

30.04.2020 19:18
Марина.

Позорище, Елена Васильевна! Ни ума, ни фантазии! Какой врач, доктор наук! Я бы вам дождевого червя лечить не доверила. А сколько нахапала! Видно, покровители помогли.

30.04.2020 19:34
- гость -

Почему сразу "нахапала"?Заработала на российском ТВ.Другое дело почему такие бешенные гонорары плотят?

30.04.2020 20:00
- гость -

заработала?ну да...Сталина нет....заработала....

30.04.2020 20:03
krash

а помните как кулаков раскулачивали? А история то повторяется говорят....чую скоро народ то созреет....если все вот это га...но повычистить у министров и звезд..то народу честному то и жить нормально станет, когда его до нитки оббирать не будут

30.04.2020 23:03
Luminofor

Не было бы вопросов к ней, если бы вела шоу на частном канале, делала рейтинг. Но гос.канал финансируемый из бюджета - отсюда и много вопросов, а должно ли так быть.

30.04.2020 23:24
Doka

"Фонд борьбы с коррупцией нашел огромный особняк за 6,4 млн ..." - будет по суду или по справедливости?

1.05.2020 06:29
гость

У Малышевой имеется сеть клиник и небедный муж, ученый.

1.05.2020 11:57
- гость -

И на канале много платят ведущим рейтинговых программ. Лиди смотрят. Значит есть рейтинги. Значит есть зарплата достойная. И да. Кроме программы "здоровье" у нее сеть клиник и собственная линия продуктов для похудения

1.05.2020 13:35
Разумный человек

Она не доктор наук, а простая наглая выскочка, бабушки народными средствами лучше лечат и результат на лицо, а вы уши развесили и смотрите эту муть которую она рекламирует, мел да мох сушёный от всех болезней. ВЫ сами ей и платите большие деньги. РЕКЛАМА ДВИГАТЕЛЬ ТОРГОВЛИ- НО ХОРОШИЙ ТОВАР РЕКЛАМОЙ НЕ ПОЛЬЗУЕТСЯ, реклама не нужна товар так расходится что не успевают выпускать.

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