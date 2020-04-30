Налечила. Особняк под Нью-Йорком за 430 млн рублей нашли у Елены Малышевой

Фонд борьбы с коррупцией нашел огромный особняк за 6,4 млн долларов, который принадлежит телеведущей Елене Малышевой. Резиденция находится в 20 километрах от Нью-Йорка.
Согласно договору купли-продажи, семья Малышевых приобрела домик в Америке в 2016 году. По курсу того времени в рублях он стоил 430 миллионов. В особняке 21 комната, а его общая площадь составляет 1100 квадратных метров. Дом оборудован мраморными каминами и антикварной мебелью. Здесь живет 32-летний сын Малышевой, Юрий. В далеком 2012 году с экранов телевизора он пел "песню яичек", а сегодня работает доктором в больнице Нью-Йорка.
Кроме того, в самом Нью-Йорке, почти в самом центре – на Парк Авеню, семья имеет две квартиры, каждая по 110 квадратных метров. Их общая стоимость составила 4,2 млн долларов.
Сама Малышева информацию о недвижимости, которая может принадлежать ее семье, не комментировала, пишет Znak.
Комментарии
Малышева тоже должна выехать в США. Один раз
Надо чтобы она именно сейчас выехала и как раз в Нью Йорк
Налечила
Это что за намек на блондинку на дорогом авто?
Настоящие врачи лечат, а эта... шоу-баба, которая не является по сути врачом деньги зашибает. Странная страна, не ценит тех, кто работает, ценит клоунов.
Я считаю, это совершенно неадекватные гонорары для "звезды" с госканала, живущего на субсидии из бюджета.
За лечение больных с вирусом на передовой деньги получила
Уважаемый гость. Это ты так считаешь. А государство таким образом деньги за рубеж и выводит. Субсидии это наши с тобой налоги.
Может сын в НЮ налечил??
Слишком жирно все эти клоуны живут , при этом не уважают ни страну ни народ российский. Гнать их надо отсюда.
ведущая полностью финансируемого из бюджета канала зарабатывает как Гвинет Пелтроу в лучшие годы.
30.04.2020 18:14
- гость -
ведущая полностью финансируемого из бюджета канала зарабатывает как
А почему? А потому что находятся ..., которые это смотрят!
движемся к развитому капитализЪму.
в США 70% ВВП от услуг.
певцы головой.
пинальшики и бросальщики мяча
гвинеты из голливуда.
а домик навальный нарыл-ли.
свои своему информацию сдали
При всём негативе признайте, что она, в отличие от других героев не скоммуниздила эти средства, не нравится - не смотрите её здоровье-шоу!
Это какой же гонорар получил её сынок за песню про яички в 2102 году,
И после всего этого , она вещает с экранов , что мальчику Ване нужна помощь финансовая на операцию .. Жуть !
30.04.2020 18:54
Гость
И после всего этого , она вещает с экранов
И не только она, заметьте...
При всём негативе признайте, что она, в отличие от других героев не скоммуниздила эти средства, не нравится - не смотрите её здоровье-шоу!
Давайте переместим её шоу с госканала на частный и узнаем истинную стоимость данного искусства.
Пионер
При всём негативе признайте, что она, в отличие от других героев не скоммуниздила эти средства, не нравится - не смотрите её здоровье-шоу!
в том то и дело, что деньги ей выделяются из бюджета, а за какие такие дела? за то что она восхваляет... впрочем посмотрите расследование Навального, сами все поймете
Позорище, Елена Васильевна! Ни ума, ни фантазии! Какой врач, доктор наук! Я бы вам дождевого червя лечить не доверила. А сколько нахапала! Видно, покровители помогли.
Почему сразу "нахапала"?Заработала на российском ТВ.Другое дело почему такие бешенные гонорары плотят?
а помните как кулаков раскулачивали? А история то повторяется говорят....чую скоро народ то созреет....если все вот это
га...ноповычистить у министров и звезд..то народу честному то и жить нормально станет, когда его до нитки оббирать не будут