Четверг, 30 Апрель, 20:09

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 72,73
€ 79,12
19°

106498 +7099
Обь
461см +13


Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Первомай-2020 Коронавирус на АлтаеДень Победы-2020
Новости

Налечила. Особняк под Нью-Йорком за 430 млн рублей нашли у Елены Малышевой

, ИА "Амител"
На сдачу она приобрела две квартиры – по 2 млн долларов каждая
Особняк, который по документам принадлежит телеведущей

Особняк, который по документам принадлежит телеведущей

Фонд борьбы с коррупцией нашел огромный особняк за 6,4 млн долларов, который принадлежит телеведущей Елене Малышевой. Резиденция находится в 20 километрах от Нью-Йорка. 

Согласно договору купли-продажи, семья Малышевых приобрела домик в Америке в 2016 году. По курсу того времени в рублях он стоил 430 миллионов. В особняке 21 комната, а его общая площадь составляет 1100 квадратных метров. Дом оборудован мраморными каминами и антикварной мебелью. Здесь живет 32-летний сын Малышевой, Юрий. В далеком 2012 году с экранов телевизора он пел "песню яичек", а сегодня работает доктором в больнице Нью-Йорка. 

Кроме того, в самом Нью-Йорке, почти в самом центре – на Парк Авеню, семья имеет две квартиры, каждая по 110 квадратных метров. Их общая стоимость составила 4,2 млн долларов. 

Сама Малышева информацию о недвижимости, которая может принадлежать ее семье, не комментировала, пишет Znak

Материалы по теме
Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

30.04.2020 17:40
гость

Малышева тоже должна выехать в США. Один раз

30.04.2020 17:42
гость

Надо чтобы она именно сейчас выехала и как раз в Нью Йорк

30.04.2020 17:43
гость

Налечила

Это что за намек на блондинку на дорогом авто?

30.04.2020 17:52
- гость -

Настоящие врачи лечат, а эта... шоу-баба, которая не является по сути врачом деньги зашибает. Странная страна, не ценит тех, кто работает, ценит клоунов.

30.04.2020 18:00
- гость -

Я считаю, это совершенно неадекватные гонорары для "звезды" с госканала, живущего на субсидии из бюджета.

30.04.2020 18:02
- гость -

За лечение больных с вирусом на передовой деньги получила

30.04.2020 18:09
солдат

Уважаемый гость. Это ты так считаешь. А государство таким образом деньги за рубеж и выводит. Субсидии это наши с тобой налоги.

30.04.2020 18:10
- гость -

Может сын в НЮ налечил??

30.04.2020 18:11
- гость -

Слишком жирно все эти клоуны живут , при этом не уважают ни страну ни народ российский. Гнать их надо отсюда.

30.04.2020 18:14
- гость -

ведущая полностью финансируемого из бюджета канала зарабатывает как Гвинет Пелтроу в лучшие годы.

30.04.2020 18:29
- гость -

30.04.2020 18:14
- гость -
ведущая полностью финансируемого из бюджета канала зарабатывает как

А почему? А потому что находятся ..., которые это смотрят!

30.04.2020 18:34
- гость -

движемся к развитому капитализЪму.
в США 70% ВВП от услуг.
певцы головой.
пинальшики и бросальщики мяча
гвинеты из голливуда.
а домик навальный нарыл-ли.
свои своему информацию сдали

30.04.2020 18:43
гость

При всём негативе признайте, что она, в отличие от других героев не скоммуниздила эти средства, не нравится - не смотрите её здоровье-шоу!

30.04.2020 18:50
Гость

Это какой же гонорар получил её сынок за песню про яички в 2102 году,

30.04.2020 18:54
Гость

И после всего этого , она вещает с экранов , что мальчику Ване нужна помощь финансовая на операцию .. Жуть !

30.04.2020 18:57
- гость -

30.04.2020 18:54
Гость
И после всего этого , она вещает с экранов

И не только она, заметьте...

30.04.2020 18:58
Пионер

При всём негативе признайте, что она, в отличие от других героев не скоммуниздила эти средства, не нравится - не смотрите её здоровье-шоу!

Давайте переместим её шоу с госканала на частный и узнаем истинную стоимость данного искусства.

30.04.2020 19:11
гость


Пионер
При всём негативе признайте, что она, в отличие от других героев не скоммуниздила эти средства, не нравится - не смотрите её здоровье-шоу!

в том то и дело, что деньги ей выделяются из бюджета, а за какие такие дела? за то что она восхваляет... впрочем посмотрите расследование Навального, сами все поймете

30.04.2020 19:18
Марина.

Позорище, Елена Васильевна! Ни ума, ни фантазии! Какой врач, доктор наук! Я бы вам дождевого червя лечить не доверила. А сколько нахапала! Видно, покровители помогли.

30.04.2020 19:34
- гость -

Почему сразу "нахапала"?Заработала на российском ТВ.Другое дело почему такие бешенные гонорары плотят?

30.04.2020 20:03
krash

а помните как кулаков раскулачивали? А история то повторяется говорят....чую скоро народ то созреет....если все вот это га...но повычистить у министров и звезд..то народу честному то и жить нормально станет, когда его до нитки оббирать не будут

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
19:43
На дне Обского моря нашли могилу статского советника, жившего в Барнауле 1
19:20
Письмо солдата Великой Отечественной спустя 77 лет получила его внучка 0
19:06
Правительство выделило 30 млрд рублей на поддержку обманутых дольщиков 2
18:45
"Предприятие поддерживает". Шахтеры из Змеиногорской ЦРБ о лечении в стационаре 1
18:31
Красота или здоровье? Новые послабления Томенко вызвали дискуссию в Instagram 0
18:00
Погрузчик задел ЛЭП в Барнауле. Два человека в реанимации 4
17:42
Тяти больше нет. История о том, как семьи выживали без отцов, дедов и братьев 0
17:35
Налечила. Особняк под Нью-Йорком за 430 млн рублей нашли у Елены Малышевой 21
17:24
Стало известно, на какой срок работникам алтайского рудника вдвое увеличили зарплату 0
17:10
В АлтГТУ началась онлайн-защита выпускных работ 3
17:00
Люди в масках. Фоторепортаж с первой онлайн-сессии АКЗС 1
16:43
Вячеслав Франк попросил барнаульцев не нарушать режим самоизоляции в праздники 16
16:37
Кабмин продлил ограничение для въезда иностранцев в Россию на неопределенный срок 1
16:27
Белым-бело. Накануне Первомая в Барнауле расцвели яблони 3
16:22
С таким не живут. Доктор Мясников рассказал об уникальном пациенте с коронавирусом 5
16:15
Заведующий коронавирусной больницей на Алтае оправдался за просьбу помочь медикам 17
16:04
Еще шесть детей заболели COVID-19 в Алтайском крае 0
15:55
Алтайский театр драмы завершает сезон онлайн-спектаклей 0
15:44
Число зараженных COVID-19 в России перевалило за 100 тысяч 9
15:36
Едим дома: сеть закусочных "Вобла" запустила доставку еды в Барнауле 0
15:25
В закрытом гробу. Похоронные службы рассказали о правилах захоронения умерших с COVID 13
15:16
Масштабное половодье может прийти на Алтай на полмесяца раньше обычного 2
15:05
Трассу здоровья в Барнауле посещать нельзя 9
14:56
Пива много не бывает. Как в Алтайском крае предлагают ограничить работу "пивнушек" 6
14:45
Рисуем якобы плюсы. Алтайские депутаты поспорили, но приняли налог для самозанятых 19
14:30
Еще один город и один район. Карта распространения COVID-19 в Алтайском крае 5
14:18
Жительницу Барнаула обманули при покупке детской коляски 0
14:04
Продлили на полгода. Банк ВТБ принимает клиентов с истекшим сроком паспорта 0
13:55
В Госдуме предложили увеличить штрафы за оскорбления в интернете 20
13:46
Арбитражный управляющий из Барнаула украл у предпринимателей почти миллион рублей 1
13:35
Половина россиян призналась, что скучает по работе во время карантина 10
13:23
Гуманитарную помощь доставили в Змеиногорский район 1
13:10
Жителей Алтайского края приглашают принять участие в новом танцевальном проекте 0
12:57
Минздрав: в России скончалось более 70 врачей с подтвержденным COVID-19 15
12:40
Коронавирус в Алтайском крае выявили еще у 34 человек 17
12:39
Алтайские депутаты поддержали введение налога для самозанятых 21
12:26
Пропускной режим на границах Алтайского края. Как теперь въехать в регион? 26
12:16
Турбизнесу Белокурихи разрешили не платить курортный сбор до конца года 1
12:07
11 КПП начнут работу на трассах Алтайского края с 30 апреля 0
11:53
График доставки пенсий в Алтайском крае в мае изменится из-за праздников 0
11:40
Житель Алтая облил бензином знакомую, пытаясь прогнать ее из дома 2
11:29
Жители Алтайского края стали меньше пользоваться электричеством и платить за него 20
11:14
От шины до сервиса. Как центр запчастей помогает в борьбе с СOVID-19 0
11:02
Парикмахерским и магазинам одежды разрешили работать, но не всем. Что это значит? 4
10:49
Нам не до гостей. Губернатор Томенко объяснил строгий контроль въезда в Алтайский край 18
10:33
Пьяный тюменский турист проспал рейс из Таиланда и очутился на Алтае 8
10:20
Вторичный рынок автомобилей в Алтайском крае незначительно упал 2
10:06
Как поменять счетчик во время коронавируса. Задай вопрос директору БГЭС
Свои обращения можете оставлять уже сейчас в комментариях под этой новостью
10:01
Выгодная покупка. "Алгоритм" рассказал о льготной ипотеке под 6,5% годовых 1
09:55
Михаил Мишустин разрешил россиянам с двойным гражданством покинуть страну 17
09:41
Песков рассказал об "очень большом риске" второй волны коронавируса 21
09:29
Россияне потеряли интерес к алкоголю и нездоровой пище 10
09:17
COVID уйдет, а эти останутся: в крае не затихают споры вокруг выборов в ОПАК 2
09:05
Сел и поехал. Где купить подержанный автомобиль, который не заставит вас страдать 3
08:47
Барнаульские студенты изобрели противовирусный брелок 28
08:31
Планерки по Zoom, продажи по Skype. Как "удаленка" изменила работу компаний Барнаула 0
08:17
Скандал на шоу "Маска". Победителя обвинили в плагиате 12
08:04
"Дома простоят 300 лет". Как алтайский завод захватывает "кирпичный" рынок Сибири 3
07:50
Что нужно делать, если вас укусил клещ. Инфографика 8
07:35
"Еле ползаем": директор вокзала в Барнауле об убытках и отмененных рейсах 21
07:24
Еще ужесточат, чтобы потом смягчить. Какие изменения вступят в силу в мае 2020 года? 5
07:14
Пухляш сменил пол в дачной пародии на клип Uno группы Little Big 11
07:03
Нейрохирург рассказал о связи между COVID-19 и инсультом 1
06:51
Мир, труд, гулять не дают. Как весело провести майские праздники не выходя из дома? 0
06:32
"Маска позора" и проклятые игрушки. Музеи соревнуются в самых страшных экспонатах 0
06:15
Жительница Алтая решила стать трейдером и потеряла 10 тысяч рублей 7

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА АМИТЕЛ Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ТУ22 — 00695 от 14.08.2017 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.