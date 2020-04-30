Налечила. Особняк под Нью-Йорком за 430 млн рублей нашли у Елены Малышевой

Фонд борьбы с коррупцией нашел огромный особняк за 6,4 млн долларов, который принадлежит телеведущей Елене Малышевой. Резиденция находится в 20 километрах от Нью-Йорка.

Согласно договору купли-продажи, семья Малышевых приобрела домик в Америке в 2016 году. По курсу того времени в рублях он стоил 430 миллионов. В особняке 21 комната, а его общая площадь составляет 1100 квадратных метров. Дом оборудован мраморными каминами и антикварной мебелью. Здесь живет 32-летний сын Малышевой, Юрий. В далеком 2012 году с экранов телевизора он пел "песню яичек", а сегодня работает доктором в больнице Нью-Йорка.

Кроме того, в самом Нью-Йорке, почти в самом центре – на Парк Авеню, семья имеет две квартиры, каждая по 110 квадратных метров. Их общая стоимость составила 4,2 млн долларов.

Сама Малышева информацию о недвижимости, которая может принадлежать ее семье, не комментировала, пишет Znak.