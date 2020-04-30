С таким не живут. Доктор Мясников рассказал об уникальном пациенте с коронавирусом

Ведущий программы "О самом главном" на канале "Россия 1", врач Александр Мясников рассказал об уникальном пациенте с коронавирусом. Подробности он сообщил в передаче "Спасибо, доктор!".
По словам Мясникова, человек мог спокойно сидеть и разговаривать при сатурации — насыщенности крови кислородом ниже 50%. Специалист объяснил, что он никогда не встречал в жизни живого пациента с таким низким показателем, и добавил, что больных интубируют и подключают к ИВЛ при сатурации уже ниже 70%.
Кроме того, Мясников объяснил, что особенность коронавируса заключается в медленном развитии симптомов и добавил, что врачи, которые лечат зараженных, "входят в красную зону".
Ранее amic.ru сообщил, что по данным Минздрава за время пандемии погибло 70 медицинских работников с подтвержденным COVID-19. При этом множество врачей уже переболело и выздоровело.
Комментарии
Может это так и есть, но врачу неэтично рассказывать в СМИ о таких вещах, а только среди коллег.
30.04.2020 16:39
Это почему же?
Если без данных пациента.
Если без данных пациента.
Пациент уникальных и причем здесь данные, т.к. и так понятно, что один такой.
Сидеть и разговаривать, это ещё не признаки жизни.
Доктор Мясников не прав во всем. Живут со всем. Проверь он меня, сто процентов назвал бы призраком, а то и трупом, и это правда.