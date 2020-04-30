С таким не живут. Доктор Мясников рассказал об уникальном пациенте с коронавирусом

Ведущий программы "О самом главном" на канале "Россия 1", врач Александр Мясников рассказал об уникальном пациенте с коронавирусом. Подробности он сообщил в передаче "Спасибо, доктор!".

По словам Мясникова, человек мог спокойно сидеть и разговаривать при сатурации — насыщенности крови кислородом ниже 50%. Специалист объяснил, что он никогда не встречал в жизни живого пациента с таким низким показателем, и добавил, что больных интубируют и подключают к ИВЛ при сатурации уже ниже 70%.

Кроме того, Мясников объяснил, что особенность коронавируса заключается в медленном развитии симптомов и добавил, что врачи, которые лечат зараженных, "входят в красную зону".

Ранее amic.ru сообщил, что по данным Минздрава за время пандемии погибло 70 медицинских работников с подтвержденным COVID-19. При этом множество врачей уже переболело и выздоровело.