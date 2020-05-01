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Житель Алтайского края спас лебедя, занесенного в Красную книгу

, ИА "Амител"
Неравнодушный сельчанин приютил истощенную птицу
Фото: unsplash.com

Фото: unsplash.com

Житель села Новокаменка Ельцовского района Алтайского края нашел недалеко от озера краснокнижного малого лебедя, который запутался в сети, ослаб и не мог улететь, сообщают в пресс-службе Минприроды Алтайского края.

О находке сельчанин сообщил госохотинспектору, специалистам Минприроды и доктору на случай, если пернатому понадобится медицинская помощь.

Нашедший птицу мужчина разместил ее у себя и активно за ней ухаживал. Через два дня лебедь восстановился и его выпустили в природу — на том же озере, где нашли.

Добавим, что малый лебедь относится к семейству утиных и представляет собой уменьшенную копию лебедя кликуна. Из всех видов лебедей он самый маленький — до 128 сантиметров.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей 8-909-500-95-40

Комментарии

1.05.2020 08:42
krash

значит нарушал режим самоизоляции негодяй....

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