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Стало известно, на какой срок работникам алтайского рудника вдвое увеличили зарплату

, ИА "Амител"
Повышенное жалованье получают сотрудники, которые продолжают трудиться на месторождении
Фото: Webmineral.ru

Фото: Webmineral.ru

Сотрудники Корбалихинского рудника в Змеиногорском районе Алтайского края, продолжающие работать на предприятии, будут получать повышенную зарплату "на весь период карантинных мероприятий". Об этом сообщили "Интерфаксу" в "УГМК-Холдинг", в состав которого входит рудник.

Как уже писал amic.ru, это одна из мер поддержки работников во время пандемии COVID-19. Также сотрудников, находящихся в режиме карантина на Корбалихинском руднике, обеспечивают бесплатным питанием.

Напомним, ранее один из шахтеров, заразившихся на руднике, рассказал amic.ru, что предприятие фактически бросило их на произвол. В частности, работы продолжались в обычном режиме, даже когда подтвердился первый случай коронавируса на промплощадке.

Руководство АО "Сибирь-Полиметаллы" (входит в "УГМК-Холдинг") все обвинения опровергло.

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Автор:
Никита Иванников Редактор новостей

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