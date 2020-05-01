В память о подвиге. В парках Барнаула появились новые деревья в честь ветеранов ВОВ

В Барнауле 30 апреля высадили по 75 деревьев в барнаульском зоопарке и парке "Изумрудный". Так холдинг "Алтайлес" поддержал международную акцию "Сад памяти". Она приурочена к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Из-за пандемии не будет массового участия в акции. Посадками занимаются только сотрудники и партнеры холдинга. "Алтайлес" отмечает, что в ближайшие дни в городских парках Рубцовска и Камня-на-Оби также появятся молодые деревья.



"Несмотря на все сегодняшние сложности, наш долг – чтить память фронтовиков и тружеников тыла. Поэтому памятные акции продолжаются. Надеемся, что в следующем году проведем традиционные посадки деревьев с участием всех желающих жителей", – отметили в холдинге "Алтайлес".

Кроме того, компания подарила краю сеянцы сосен и елей. Новые деревья появятся в Первомайском, Угловском, Краснощековском и других районах.