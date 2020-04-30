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Каждый пятый россиянин уехал за город на время самоизоляции

, ИА "Амител"
Некоторые еще только собираются
Фото: unsplash.com

Фото: unsplash.com

Каждый пятый россиянин уехал из города и не планирует возвращаться обратно, пока бушует пандемия коронавируса, сообщает "Российская газета" со ссылкой на результаты опроса компании Blue Sleep.

По данным исследования, более 70% жителей РФ находятся на самоизоляции в своих квартирах, а 19,5% – уехали за пределы города. При этом 80% респондентов заявили, что живут в собственном жилье, а 20% – арендуют. Большая часть (73,6%) не планирует переезжать в ближайшее время, 11,9% намерены уехать на дачу, 7,5% готовы вернуться в квартиру и 1,5% , переехать в другой город. Примечательно, что уехать куда-нибудь на майские праздники желают всего 5,5% россиян.

Также респонденты рассказали, что им не нравится нынешняя обстановка. Так, 15,5% участников опроса признались, что их все устраивает, и чувствуют себя хорошо, 15% пожаловались на отсутствие прогулок, 10% – на недостаток общения и свежего воздуха, 7% – на скуку и замкнутое пространство, а 6% – на малоподвижный образ жизни.

Кроме этого, некоторые россияне пожаловались на необходимость делать уроки с детьми, а также на нехватку путешествий и походов в рестораны и отсутствие возможности встречаться с родными.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей 8-909-500-95-40

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