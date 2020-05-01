Верховный суд призвал отправлять правонарушителей не в СИЗО, а под домашний арест

Верховный суд России призвал суды чаще применять домашний арест в качестве меры пресечения во время карантина. Об этом говорится в опубликованном 30 апреля обзоре вопросов судебной практики.

Подобный выбор объясняется карантинными мероприятиями в СИЗО и других изоляторах, а выбирать арест за преступления небольшой тяжести стоит лишь в исключительных случаях.

Также ВС РФ утвердил возможность допросов, встреч с иностранными обвиняемыми и рассмотрения уголовных дел в онлайн-режиме с помощью видеосвязи. По мнению суда, это поможет препятствовать распространению COVID-19 среди стражей порядка и подозреваемых.

Как ранее сообщил amic.ru, Верховный суд дал совет не применять административное наказание для нарушителей самоизоляции, которые отошли от места проживания слишком далеко или находились на улице без веской причины.