Верховный суд призвал отправлять правонарушителей не в СИЗО, а под домашний арест

Верховный суд России призвал суды чаще применять домашний арест в качестве меры пресечения во время карантина. Об этом говорится в опубликованном 30 апреля обзоре вопросов судебной практики.
Подобный выбор объясняется карантинными мероприятиями в СИЗО и других изоляторах, а выбирать арест за преступления небольшой тяжести стоит лишь в исключительных случаях.
Также ВС РФ утвердил возможность допросов, встреч с иностранными обвиняемыми и рассмотрения уголовных дел в онлайн-режиме с помощью видеосвязи. По мнению суда, это поможет препятствовать распространению COVID-19 среди стражей порядка и подозреваемых.
Как ранее сообщил amic.ru, Верховный суд дал совет не наказывать административной ответственностью нарушителей самоизоляции, которые отошли от места проживания слишком далеко или находились на улице без веской причины.
Комментарии
Чертовски правильное решение.
Судья Дрэд отдыхает! У меня одно ощущение, что нас всех посадили?