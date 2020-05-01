Большой праздник труда. Как отмечали Первомай в СССР

1 Мая в СССР / Фото из сети Интернет

Первомай был главным праздником СССР (после 7 ноября, конечно же). Уже в 1918 году в молодой стране Советов 1 мая сделали выходным днем — в память обо всех рабочих мира, которые не боясь расстрелов и других полицейских репрессий на протяжении десятилетий устраивали в конце апреля начале мая забастовки и демонстрации, требуя от владельцев фабрик и заводов отказаться от эксплуатации детей, установить восьмичасовой рабочий день и улучшить условия труда.

В РСФСР 1 мая проводились во всех городах и селах проходили народные демонстрации и военные парады. И это был действительно праздник, которого ждали, которому радовались и ради которого наряжались в лучшее. Сегодня от прежнего широкого празднования остались лишь выходные, которые народ полюбил проводить на дачных участках. А в куцых демонстрациях участвуют члены профсоюзов и политических партий. Кстати, в этом году впервые в России все мероприятия и традиционные шествия отменяют из-за вспышки нового коронавируса. Россиян в эти праздничные выходные призывают оставаться дома. Но мы приготовили подборку ретро-фотографий, где вы можете увидеть, как отмечали Первомай раньше.