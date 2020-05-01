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Спикер АКЗС предположил, когда снимут карантин в Змеиногорске

, ИА "Амител"
Александр Романенко заверил, что власти строго контролируют ситуацию в городе и районе
Александр Романенко / Фото: amic.ru

Александр Романенко / Фото: amic.ru

Председатель Алтайского Заксобрания Александр Романенко рассчитывает, что режим карантина в Змеиногорске и районе будет снят в ближайшие пару недель. Об этом он рассказал СМИ после окончания сессии 30 апреля.

"Трудно сказать. Карантин мы приняли на бессрочный период, но я бы очень хотел, чтобы он измерялся двумя-тремя неделями", – ответил Романенко на вопрос журналистов о том, как скоро откроют район.

Спикер АКЗС заверил, что перебоев с продуктами нет, ситуация в муниципалитете нормальная. Он подчеркнул, что держит вопрос на личном контроле (в АКЗС Романенко представляет в том числе и Змеиногорский район).

Говоря о компании "Сибирь-Полиметаллы", Александр Романенко признал, что он и его коллеги поднимали вопрос о необходимости изоляции группы вахтовиков из Башкирии, когда те только заехали на рудник 31 марта.

"Но тогда ситуация была иной, не было ни одного заболевшего и мы не могли просто взять и остановить работу объекта", – сказал Романенко.

Сейчас предприятие "понимает степень своей ответственности", помогает продуктами больнице, где лечат большинство заболевших шахтеров. Оставшимся на работе сотрудникам на период продолжения карантина организация повысила зарплату.

"Но там действительно не соблюдены требования Роспотребнадзора. Когда в комнате живет по шесть-восемь человек, когда в столовой не контролируют элементарные нормы, например, очередность, – это же серьезно в такой ситуации", – заключил глава алтайского парламента.

Напомним, источником распространения COVID-19 в Змеиногорске стал вахтовик из Башкирии. Во всяком случае, у него первого подтвердили вирус. Затем в течение нескольких дней число заразившихся работников достигло порядка 150 человек. Часть их них находится в рубцовской больнице, часть – в змеиногорской.

24 апреля в городе и районе ввели карантин. Жителям запрещено покидать муниципалитет и настоятельно не рекомендовано без необходимости выходить из дома. На территорию района впускают только автомобили для доставки продуктов и товаров первой необходимости.

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Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

1.05.2020 09:13
Гога

Хайп на всем ловит.

1.05.2020 09:39
- гость -

Трудно сказать. Карантин мы приняли на бессрочный период, но я бы очень хотел, чтобы он измерялся двумя-тремя неделями", – ответил Романенко на вопрос журналистов о том, как скоро откроют район.
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Всё правильно. Одну вахту отправили по больницам. Если сейчас завезли новую партию башкиров, то они 2-3 недели проработают до появления симптомов.

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