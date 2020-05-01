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Свыше 40 случаев COVID-19 подтвердили за сутки в Алтайском крае

, ИА "Амител"
Общее число заболевших увеличилось до 423
Фото: pexels.com

Фото: pexels.com

Новые случаи инфицирования коронавирусной инфекцией подтвердили в Алтайском крае. Об этом сообщают в региональном оперативном штабе по борьбе с COVID-19. За сутки подтвердился диагноз еще у 41 человека. Таким образом, общее число заболевших достигло 423 человек.

Новые случаи распределились следующим образом: Барнаул – 19 человек, Змеиногорский район – 5, Немецкий район – 3, Павловский район – 2, Рубцовск – 1, Рубцовский район -1, Бийск- 1,  Новоалтайск – 1, г. Яровое – 1, Тальменский район – 1,  Славгород – 1, Алтайский район – 1, Усть- Калманский район – 1, Бийский район – 1. Впервые заболевание выявлено у двух жителей ЗАТО Сибирский.

Как уже сообщал amic.ru, днем ранее коронавирус выявили 34 человек, шестеро из них — дети. За все время пандемии COVID-19 подтвердился у 35 несовершеннолетних в Алтайском крае.

Общее число зараженных COVID-19 в России уже перевалило за 100 тысяч. Более тысячи человек скончались.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей 8-909-500-95-40

Комментарии

1.05.2020 11:39
- гость -

Темпы прироста новых случаев коронавируса в России удалось существенно снизить, заявила глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.

Алтайский край получает результаты предпринятых в крае мер.

1.05.2020 11:41
Елена

Раза два-три в неделю выхожу из дома в магазин, аптеку и погреб.За это время не видела НИ ОДНОГО ПОЛИЦЕЙСКОГО!!! При этом полно гуляющих.По -моему уже пора применять водометы,пластиковые пули и резиновые дубинки!!!

1.05.2020 11:42
- гость -

Барнаул, остановись!

1.05.2020 11:44
- гость -

Паникёры, заткнитесь, пожалуйста.

1.05.2020 11:46
Alex1976

Скоро на плато выскочим, а там и до снижения недалеко, а там и новый год.

1.05.2020 11:48
гость

Они где цепляют то, тупо в магазине? На работе? В транспорте? Если бы в транспорте, то за смену там несколько сотен человек наверное проедет, человек 50 должны заразиться, включая водителя. Есть уже водители в числе зараженных?

1.05.2020 11:50
гость

Чем мягче меры, тем дольше агония. Так на долго можно растянуть

1.05.2020 11:50
- гость -

1.05.2020 11:41
Елена
+1000000!!!

1.05.2020 11:50
- гость -

1.05.2020 11:41
Елена

Ребёнка, надеюсь, дома оставляете? Дети не имеют права выходить на улицу, им не положено дышать свежим воздухом.

1.05.2020 11:55
- гость -

Писали бы, как заразились эти люди.
Я слышал, что среди заразившихся много медперсонала и больных другими болезнями, контактировавшими с ковидканими в больницах. Типа лежал чел в обычной больничке с пневмонией, и обнаруживается что у него ковид. И вот попали соседи по палате и врачи.
На правах слухов.

1.05.2020 11:56
присоединяюсь

1.05.2020 11:41
Елена

+1000000!

1.05.2020 11:57
- гость -

Хотелось бы знать, какие районы нашего города в лидерах. Укажите статистику конкретно по районам Барнаула.

1.05.2020 11:59
- гость -

1.05.2020 11:56
присоединяюсь

Вы - поставщик дубинок и пластиковых пуль?

1.05.2020 11:59
- гость -

1.05.2020 11:50
Дети не имеют права выходить на улицу, им не положено дышать свежим воздухом.


Вашему положено. Вашему можно. Похороны-то за ваш счет.

1.05.2020 12:00
- гость -

13 апреля 2020 Вести. Ру
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте поначалу не серьезно отнесся к новостям о вирусе. Он обвинил СМИ в том, что они раздувают информацию о распространении вируса.

Президент США Дональд Трамп не раз высказывался о вирусе в том ключе, что это не более чем "утка".

Премьер-министр Борис Джонсон и правительство Великобритании также полагали, что коронавирус представляет "умеренную угрозу".Позже власти страны были вынуждены ввести карантин по всей стране.

Иранские власти также заявляли, что вирус не будет проблемой для их страны.Однако спустя всего две недели после таких заявлений Иран оказался в числе самых зараженных стран мира.

1.05.2020 12:00
- гость -

1.05.2020 11:59
Вы - поставщик дубинок и пластиковых пуль?

На вас не не надо тратить пуль и дубинок. Вы сами выпилитесь.

1.05.2020 12:01
- гость -

Ну все, идем на снижение? Ура!

1.05.2020 12:02
спасибо Томенко

1.05.2020 11:44
- гость -
Паникёры, заткнитесь, пожалуйста.

Спасибо Томенко!

1.05.2020 12:02
- гость -

Здоровья всем!

1.05.2020 12:02
- гость -

1.05.2020 11:59
- гость -
1.05.2020 11:50
Дети не имеют права выходить на улицу, им не положено дышать свежим воздухом.


Вашему положено. Вашему можно. Похороны-то за ваш счет.

Рот иди промой. Воняет на весь город. Зачем маску снял и из дома выполз? марш назад под диван.

1.05.2020 12:02
- гость -


1.05.2020 11:41
Елена
Вы думаете, что применение пластиковых пуль, водометов и дубинок поможет Вам увидеть полицейских? Между прочим, пули не пластиковые, а резиновые...

1.05.2020 12:02
- гость -

Угу поэтому и в отпуск кое как ушел, чтоб присоединиться.

1.05.2020 12:03
- гость -

1.05.2020 12:00
- гость -

Не хочется в праздничный день тебя расстраивать.

1.05.2020 12:07
- гость -

1.05.2020 12:02
- гость -

Какой жиииирный троль

1.05.2020 12:09
Гость

Работает весь город. Какие пластиковые пули? Вы собственными руками себя заковываете в цепи! Статистика 2018 года:за одну! Вдумайтесь: За одну неделю в Алтайском крае было выявлено 122 тысячи больных орви! Вы когда болеете всегда на больничном сидите? А что делать тем людям которые работаю? И их большая часть! Рада за тех кто только в погреб и в магазин.

1.05.2020 12:10
- гость -

Написать и наговорить можно много... Можно сказать, что один заболел или сто заболело... Лично я, не верю нашему правительству! К примеру, вранье путина, что пока он президент, повышения пенсионного возраста не будет.., а какой результат..? В данный момент идет прямое нарушение конституционных прав и все с позволения правительства.

1.05.2020 12:10
- гость -

1.05.2020 12:02
- гость -

Понимаете, что с таким настроем, вы кандидат на койку среди первых? Попейте седативного, иммунитет улучшится. А мы, сибиряки, к болячкам привыкшие.

1.05.2020 12:10
- гость -

1.05.2020 12:02
- гость -
Что, денег на похороны не скопил?

1.05.2020 12:11
- гость -

1.05.2020 12:03
- гость -

На это и надеюсь! Что мы побережемся и не будем друг друга расстраивать.

1.05.2020 12:13
М@з@ф@к@

Народ то ли тупп, то ли не понимает что происходит. Люди сидят дома не для того чтобы не переболеботь, а для того, чтобы растянуть резину, чтобы хватило аппаратов ИВЛ. Поэтому все ваши резиновые игрушки и милиционеры никакой роли не играют. Все это делается, чтобы припугнуть тупых людей, чтобы не было аврала у медиков. Переболеют 60-80% людей. Это неизбежно. Ну если только вы купите себе пузырь как в фильме мальчик в пузыре может и принесёт. Идёт иммунизация населения, неизбежный процесс. Нужно только чтобы была линия, а не экспонента.

1.05.2020 12:15
- гость -

1.05.2020 11:50
гость
Чем мягче меры, тем дольше агония. Так на долго можно растянуть.

Единственное ,что сейчас можно сделать,это выявлять бессимптомных носителей, чтобы не было массового заражения. А для этого надо брать тесты чаще,особенно у группы риска. А сейчас это продавцы, водители, фармацевты,рабочие на крупных предприятиях.

1.05.2020 12:17
- гость -

1.05.2020 12:13
М@з@ф@к@

Народ всегда туп по мнению отдельных личностей. Но! Если государство было заинтересовано, то были бы тесты на антитела поголовные, но, похоже, выгодно, чтобы все тупо сидели дома.

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