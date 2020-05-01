Свыше 40 случаев COVID-19 подтвердили за сутки в Алтайском крае

Новые случаи инфицирования коронавирусной инфекцией подтвердили в Алтайском крае. Об этом сообщают в региональном оперативном штабе по борьбе с COVID-19. За сутки подтвердился диагноз еще у 41 человека. Таким образом, общее число заболевших достигло 423 человек.

Новые случаи распределились следующим образом: Барнаул – 19 человек, Змеиногорский район – 5, Немецкий район – 3, Павловский район – 2, Рубцовск – 1, Рубцовский район -1, Бийск- 1, Новоалтайск – 1, г. Яровое – 1, Тальменский район – 1, Славгород – 1, Алтайский район – 1, Усть- Калманский район – 1, Бийский район – 1. Впервые заболевание выявлено у двух жителей ЗАТО Сибирский.

Как уже сообщал amic.ru, днем ранее коронавирус выявили 34 человек, шестеро из них — дети. За все время пандемии COVID-19 подтвердился у 35 несовершеннолетних в Алтайском крае.

Общее число зараженных COVID-19 в России уже перевалило за 100 тысяч. Более тысячи человек скончались.